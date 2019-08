Das wär ja noch schöner, dass diese

weltfremden Gutmenschen dem Deutschen sein liebstes Sommerhobby verleiden. Also, ihr Hobbygriller da draußen, Schürze angelegt, Grillzange in die Hand, bereit zum Widerstand. Denn, wie sagt es der stellvertretende CSU-Generalsekretär Florian Hahn: "Es geht um die Wurst." Also die Bratwurst, die Berner Würstchen, die Chorizo, natürlich auch um die Drei im Weckla und jeden einzelnen Fetzen Fleisch, der sich im heimischen Garten in Essbares verbrutzeln lässt.

Doch was ist passiert? Wollen die Grünen etwa komplett das Grillen verbieten? Diese archaische Art der Zubereitung von Speisen, die einfach zum Wesenskern des Deutschen gehört. Gefühlt haut ja jeder Teutone mehrere Tonnen Rohes im Sommer auf den Rost - und Beilagen sind eher als Zierde oder eben für die Frauen da. Dem Manne ist Fleisch sein Gemüse. Aber ganz so weit ist es natürlich noch nicht. Die "grünen-ideologische Lobby", wie sie der Putzbrunner Hahn nennt, hat - wie auch Teile der SPD - lediglich vorgeschlagen, Fleisch höher zu besteuern und die Mehreinnahmen für mehr Tierwohl und Klimaschutz einzusetzen. Für Hahn Anlass genug, in einem Video auf der CSU-Facebook-Seite den Vorstoß als "Fail des Tages" zu grillen: Fleisch würde noch teurer und der Druck auf die Betriebe, wieder günstig zu produzieren, größer. Der Staat würde zum alleinigen Profiteur dank der Steuereinnahmen. Und dem Tierwohl würde eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ebenso wenig helfen wie sie das Klima retten würde.

Der ideologische Kampf ums Steak und die Wurst ist also eröffnet und die Fronten sind geklärt. Oder doch nicht? Denn eine Aussage von Hahn könnten die grünen Weltverbesserer sicher unterschreiben: "Ich gehe zum Metzger meines Vertrauens, der hat die Produkte aus der Region." Bestes Fleisch von Betrieben, die er teilweise selbst kenne, sagt Hahn, und von Bauern, die ordentlich arbeiteten. So kann man doch mit gutem Gewissen grillen. Und wie der CSU-Bundestagsabgeordnete auch mal seinen Senf dazu geben.