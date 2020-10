Kolumne Von Udo Watter

Der Hundeführerschein soll ja nicht für die Katz gewesen sein. Dachte sich wohl Christine Eisenmann. So ging die Pullacher CSU-Gemeinderätin beim Tagesordnungspunkt "Neufassung der Hundesteuersatzung" zum Mikrofon und trug ihre durchaus ausgefuchste Idee vor. Pullacher Bürger nämlich, die einen Hundeführerschein gemacht hätten, sollten nach dem Willen Eisenmanns ein Jahr von der Hundesteuer befreit sein. Dass sie selbst zu dieser Personengruppe gehörte, offenbarte sie gleich am Anfang, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Und man könnte behaupten, dass ihr Timbre dabei eher schnurrend als bellend anmutete: "Das wäre doch ein besonderer Anreiz, den Hundeführerschein zu machen."

Nun ist die Hundesteuer nicht der Burner, was die Pullacher Steuereinnahmen betrifft. Sie spült laut Kämmerer André Schneider rund 13 000 Euro pro Jahr in die Gemeindekassen und wird eher wegen ihrer "Lenkungswirkung", wie es im Verwaltungsdeutsch heißt, geschätzt: Sie verfolgt also primär das Ziel, das Verhalten der Abgabepflichtigen in die gewünschte Richtung zu lenken oder im Fall des Falles zu wissen, wo potenziell gefährliche Hunde wohnen. Jeder Kommune obliegt selbst, eine Hundesteuer zu erheben - oder eben nicht. Frauchen oder Herrchen in Pullach zahlen derzeit pro Hund etwa 50 Euro. Ein Hundeführerschein, den Mensch und Tier immer zusammen machen, kommt insgesamt wohl teurer. Bei der praktischen Prüfung geht es darum zu zeigen, dass der Hund die Etikette des vierbeinigen Daseins formvollendet beherrscht oder prosaischer ausgedrückt: "sozialverträglich" ist - wobei mitunter die Sozialverträglichkeit einzelner Herrchen das größere Problem darstellen könnte.

Auch wenn die finanzielle Entlastung durch eine einjährige Steuerbefreiung also nicht weltbewegend ist, fand der Gedanke, dort einen Anreiz zu setzen, bei der Mehrheit im Pullacher Gemeinderat Sympathie. Je mehr brave Collies, Golden Retriever oder Deutsche Doggen an der Hochleite kultiviert Gassi geführt werden, desto besser. Mit zwölf zu fünf Stimmen wurde Eisenmanns Antrag stattgegeben und die Neufassung beschlossen. Die einjährige Befreiung gilt pro Hund und Hundeführerschein. Wuff.