Wer an einem Herbsttag die Isar entlang radelt, denkt zwangsläufig an Friseure und Donald Trump

Glosse von Udo Watter

Zugegeben, die Hochphase der ungemähten Mähnen ist vorüber, ihre Blüte war im Frühjahr, als während des ersten, strengeren Lockdowns die Friseurläden geschlossen hatten und selbst unter Politikern manch Rübezahl in die Kameras sprach. Nach zwischenzeitlichem Ansturm infolge der Wiederöffnung scheint das Interesse an Fasson- oder Kurzhaarschnitt inzwischen wieder abgeflaut, es ist kein gutes Jahr für die Friseure. Man selbst sollte sich ja auch schon seit Wochen scheren lassen, aber vielleicht liegt die schwache Motivation auch daran, dass man den Salon seines Vertrauens nicht mehr spontan besuchen kann und das Schnaufen in die obligate Mund-Nasen-Bedeckung auch nicht das pure Vergnügen darstellt.

Die Natur hingegen entlaubt sich derweil fleißig von selbst, nicht mehr viele Buchen oder Ahornbäume tragen noch leuchtende Blätter. Das ist bedauerlich, andererseits eröffnet es auch eine neue, klare Sicht auf die Dinge. Wer dieser Tage auf dem Isarhochufer radelt, wird die ein oder andere, sonst hinter dicht belaubten Bäumen versteckte Villa entdecken. Von der Hochleite in Pullach aus haben die Flaneure einen fast freien Blick zur Grünwalder Burg, und die Villa Bellemaison, 1908 für den Dichter Carl Sternheim errichtet, kann man nun auch von der Rückseite in ihrer dekorativen Pracht bestaunen.

Viel los ist an diesem Tag nach dem Wochenende, welches das Ergebnis der welthistorischen Wahl geliefert hat, nicht an dem Ort, der selbst auch schon - natürlich nur im Geheimen - Weltgeschichte geschrieben hat. Pullachs Glanzzeit als Agenten-Dorado ist bekanntlich vorbei, es gibt deutlich mehr Masken als Schlapphüte, aber wer weiß, was an klandestinen Coups vom Münchner Süden aus noch gesteuert wird? Ist BND nicht ein verklausuliertes Akronym, das dem Nachnamen des neu gewählten US-Präsidenten ähnelt? Egal, dem besiegten Amtsinhaber, dem man, passend zur Jahreszeit, noch eine hübsche orangefarbene Angstblüte wünscht, wird in seiner destruktiven Arbeit als Agent Orange - so nannte man das berüchtigte Entlaubungsmittel im Vietnamkrieg - nun erst mal ausgebremst. Solche Gedanken spinnend, kommt einem eine offenbar besonders höfliche Radfahrerin entgegen. Sie hält sich spontan die Hand vor den Mund - wohl um keine Aerosole zu versprühen. Oder ist es doch eine Geste des Entsetzens beim Anblick der Frisur, die den entgegenkommenden Radler ziert?