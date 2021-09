Während es in der Stadt lärmt, sind am Isarufer im Landkreis ganz andere, ruhigere Töne zu vernehmen

Von Udo Watter

Nachdem der Herbst sich heuer offenbar in den August verlaufen und Dauerregen die Stimmung bewölkt hat, setzt der Spätsommer jetzt erste Zeichen: sonnendurchflutete, klare Luft. Die Farbpalette der Blätter lässt indes noch zu wünschen übrig, und die Isar ist immer noch mehr eine grünbraun angeschwollene Soße als der blau funkelnde Gebirgsfluss, der sonst so hübsch mit dem weißen Kiesel kontrastiert.

Auch wenn es also noch dauern wird, bis der Altweibersommer zur optischen Hochform aufläuft, ist das Isartal dieser Tage schon eine Augenweide. Im Gegensatz zur Stadt, die heuer nicht sommerlich leer zu werden scheint und weiter eine Kakofonie aus Auto-, Laubsauger- und Baustellenlärm produziert, nimmt auch die Erholung für die Ohren zu, je weiter man am Ufer gen Süden radelt. Bis auf das temporäre Summen von Mountain-Bike-Reifen oder dauerquatschende Rennradfahrer ist es ruhig. Nicht einmal die Gefahr, die berüchtigte Blas- und Oompah-Musik der Floß-Bands zu hören, ist mangels Floßverkehr gegeben.

Aber warum muss man eigentlich so eine Steigung bewältigen, um nach Pullach im Isartal zu gelangen? Pullach am Isarhochufer wäre passender. Dort oben ist es dann auch gar nicht mehr so leise. Obwohl kaum ein Auto durch die Habenschadenstraße fährt, begleiten die Emissionen von Heckenscheren den Weg ins Zentrum, danach übernimmt ein Laubsauger und die akustische Melange von Abbrucharbeiten. Es wird viel gewerkelt. Das passt gut zu den Wahlplakaten, die vom "Anpacken" und "Bereit sein" sprechen und davon dass die Zukunft "Macher" brauche. Ruhiger wird es wieder auf der Strecke nach Großhesselohe, wo mit der Waldwirtschaft ein historisches Schlachtfeld in Sachen Lärmemission liegt. Klagen von Anwohnern und die daraufhin vorverlegte Sperrstunde lösten 1995 die "Biergartenrevolution" aus mit der Folge, dass Biergärten beim Lärmschutz privilegiert wurden.

Die Kindergruppe, die gerade in der benachbarten Minigolf-Anlage ihre Fertigkeiten testet, weiß davon wohl nichts. Die Kids erfreuen sich an Spiel und Wettkampf, aber wohl kein Mensch käme auf die Idee, ihnen hier diese Art von euphorischer Lärmemission zu verbieten. Schade genug, dass fast alle Masken tragen.