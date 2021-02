Wer derzeit in die Ferne schweifen will, der sollte den Blick in die Auslagen eines Reisebüros wagen - und sich einfach von Corona wegträumen

Kolumne von Michael Morosow

Wer möchte dieser Welt gerade nicht entfliehen? Reißaus nehmen von der Tristesse des gegenwärtigen Seins, irgendwo anlanden, wo Menschen nicht mit Varianten von Melitta-Kaffeefiltern ihre Gesichter verdecken und zur Begrüßung die Ellenbogen gegeneinanderschlagen. Aktuell möglich ist dies auf einer der Pitcairn-Inseln im südöstlichen Pazifik, auf der 50 Nachfahren der Meuterer der Bounty leben.

Die Realisten unter uns wissen natürlich, dass ein Entkommen nach dorthin aktuell zwecklos wäre. Realisten sind aber auch bedauernswerte Menschen, sind sie doch zu einer befriedigenden Wirklichkeitsflucht nicht in der Lage. Wenn sie im Home-Office aus den Fenstern schauen, blicken sie auf eine ungeschminkt öde, freudlose Nachbarschaft. Träumer dagegen stellen im gleichen Moment ihre Weitsicht scharf und wähnen sich mit einem Pina Colada in der Hand an einer Strandbar in der Karibik oder auf dem Gipfel des Matterhorn.

Welcher Gruppe lässt sich wohl die Frau mittleren Alters zuordnen, die an dem kalten, verregneten Sonntagabend in der Pullacher Ortsmitte mit einem Eisbecher in der Hand für circa fünf Minuten vor dem Schaufenster eines Reisebüros steht? Eine Realistin, die nach mehreren Monaten zu Hause nur mal eine kurze Auszeit von ihren nervenden Kindern und deren Erzeuger nehmen will? Eine Eskapistin, die ein wenig Inspiration für eine gedankliche Traumreise braucht? "Die Welt steht ihnen offen", steht an der verschlossenen Tür geschrieben, wahrscheinlich schon seit Jahren. Als Verheißung gedacht, liest es sich heute wie der blanke Hohn.

Am Schaufenster um die Ecke aber könnte theoretisch die Flucht aus dem Hier und Jetzt beginnen: Zum Beispiel nach Kos (eine Woche Doppelzimmer mit Meerblick, 807 Euro) oder nach Mallorca (eine Woche Appartement, für 692 Euro). Jetzt ist der Eisbecher leer gelöffelt, die Frau zieht weiter. Die gedankliche Traumreise ist beendet. Was sie nicht gesehen hat hinterm letzten Schaufenster: Mecklenburg-Vorpommern, Robinson Club, eine Woche 898 Euro. Ist aber wohl ohnehin für Realisten gedacht.