Kolumne von Martin Mühlfenzl

Gestandene bayerische Politiker haben seit jeher ein Problem, das ihrer Physiognomie entwächst. Franz Josef Strauß wusste davon schon ein Lied zu singen, fehlte ihm im äußeren Erscheinungsbild doch das, was gemeinhin als der Hals bezeichnet wird. Oder wie es der Kabarettist Helmut Schleich dem Halslosen in den Mund legte: "Nur weil einer keinen Hals hat, hat er noch lange nicht meine Kragenweite." Und so war stets die Frage: Wie bringt man in Wahlkämpfen den Gschwoischädel noch auf ein Plakat?

Ein Problem, vor dem Korbinian Rüger eigentlich nicht stehen sollte. Als aufrechter Sozialdemokrat läuft der SPD-Direktkandidat für die Bundestagswahl nicht Gefahr, in allzu große Nähe des CSU-Übervaters gerückt zu werden. Rügers Kopf sitzt zudem sichtbar auf einem eher schlanken Hals. Dennoch musste der Planegger unlängst im Würmtal einige Plakate abhängen, mit denen er für eine Wahlkampfveranstaltung geworben hatte. Der Grund: Rügers Schädel war auf den Aushängen zu groß abgebildet, der Kandidat hatte also zu sehr im Vordergrund gestanden und eben nicht das beworbene Event - ein Unding für Bürokraten in Rathäusern, die in Wahlkampfzeiten mit Argusaugen darauf achten, dass die Regularien der jeweiligen Plakatierungsverordnung strengstens eingehalten werden.

Seit Sonntag haben die Parteien ohnehin mehr Freiheiten und dürfen endlich ihre Kandidaten für die Bundestagswahl aufhängen - also auf Plakaten. Und so langsam verändert sich das Straßenbild. CSU-Mann Florian Hahn etwa verspricht, dass er sich auch weiter seinem Job als Bundestagsabgeordneter vollkommen hingeben will: "Politik leben" steht auf einem seiner Plakate; und daneben ist ein eher kleiner Hahn zu sehen. Und weil klar ist, dass es am 26. September um wirklich viel geht, prangt darunter noch: "Weil's wichtig ist: Florian Hahn." Das hätte dem Gschwoischädel Strauß gefallen - obwohl der Hahn einen Hals hat.