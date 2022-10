Von Iris Hilberth

Der Mensch hat in seinem Gehirn jede Menge Stadtpläne, Landkarten und Grundrisse gespeichert. Wir sind quasi ein wandelndes Navigationssystem. Wenn man rechts abbiegt, kommt man zum Sportzentrum, geradeaus geht es in den Nachbarort, und den Weg zur Arbeit könnte man aus dem Kopf heraus aufzeichnen. Schon seit den Sechzigerjahren weiß man, dass ein Gehirn mit jeder neuen räumlichen Erfahrung eine Landmarke abspeichert. Inzwischen haben Forscher auch feststellt, dass dies über neuronale Verbindungen zwischen dem Hippocampus und den benachbarten Hirnregionen geschieht. Und aus eigener Erfahrung weiß man, dass sich solche kognitive Karten sogar mitunter übertragen lassen: Die Gästetoilette eines Reihenhauses befindet sich immer neben der Eingangstür.

Man kann also auf bestimmten Wegen den Kopf auf Autopilot schalten und erreicht sein Ziel quasi im Schlaf. Auch beim Einkaufen kann das ganz praktisch sein. Seit Jahren hat man abgespeichert, wie die Regale angeordnet sind, wo das Toastbrot platziert ist und wo der Kaffee, wann auf dem Weg durch den Discounter oder den Vollsortimenter die Milch kommt und mit einem gezielten Griff hat man den Lieblingskäse in den Wagen verfrachtet. Man kann sich seinen Einkaufzettel so schreiben, dass die Produkte exakt so hintereinander draufstehen, wie sie im Laden angeordnet sind. Oder man fährt immer den gleichen Weg ab, weil man doch immer dasselbe kauft und weiß so, dass man nichts vergisst. Das spart Zeit und Hirnkapazität. Bei einem so automatisierten Einkaufen bleibt der Kopf frei für andere Gedankengänge und man ist schnell wieder draußen aus dem Laden.

Genau das alles wollen die Supermarktbetreiber aber nicht. Schließlich soll man alle Gänge ablaufen, am besten mehrmals und dabei ganz neue Produkte für sich entdecken. Deshalb räumen sie ihre Läden ständig um. Wo vorher die Fischstäbchen waren, sind bei Aldi inzwischen die Müslis. Wo einst das Klopapier gestapelt wurde gibt es jetzt Katzenfutter. Auch Edeka im Isarcenter in Ottobrunn hat sich neu sortiert, und es stellt sich die Frage: Was hat man sich dabei gedacht? Am Eingang findet man Obst und Bio-Waren, dann kommt bunt gemischt Putzmittel, Zahnpasta und Tierfutter zusammen mit dem Leergutautomaten. Und das Bier steht am Fenster.

Laut einer Umfrage vor einigen Jahren des Marktforschungsunternehmens Toluna nervt das Umräumen die Leute: 37 Prozent der Befragten gaben an, es sei frustrierend, wenn der gesuchte Artikel an einem anderen Platz steht. Sieben Prozent würden deshalb gar den Laden wieder verlassen. Vielleicht ja mit einem warmen Bier vom Fenster.