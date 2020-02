In der Gemeinde geht es so entspannt und harmonisch zu, dass es schon wieder zum Problem wird

Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer lobt sich gerne dafür, dass es in seiner Gemeinde selten hakt und knirscht. Während sich andernorts die Gemeinderäte die Köpfe darüber heißreden, wo ein Seniorenheim oder ein Freizeitbad errichtet werden soll, und dabei vom Hundertsten zum Tausendsten kommen, läuft in Ottobrunn das politische Geschäft so reibungslos, dass man Sorge bekommen muss, dass alle am Ort kollektiv wegschlummern. Immer wieder werden Sitzungen abgesagt, weil nichts zu bereden ist. Doch langsam wird die Unaufgeregtheit zum Problem. Die Jugend wendet sich gelangweilt ab. Eine Jugendbürgerversammlung für Donnerstag wurde abgesagt, weil sich keiner dafür interessierte. Gähn.

Dabei ist Ottobrunn eine dynamische Kommune im Münchner Umland. Wer kann schon von sich behaupten, bald eine Fakultät für Raumfahrt am Ort zu haben? Wo sonst ist der Bau von Trambahn- oder U-Bahnlinien ein Thema? Die dicht besiedelte Kommune hat besondere Herausforderungen zu stemmen. Bei Wohnungsnot, Ortsentwicklung und Schulen. Die jungen Ottobrunner hätten auf der Versammlung, bei der es um Verkehr gehen sollte, genug zu bereden gehabt. Rollenspiele waren vorgesehen. Doch keiner wollte in dem faden Spiel den Gemeinderat mimen, keiner Bürgermeister sein. Wozu denn? Langweilen kann man sich zu Hause auch alleine.

Es wird Zeit, dass Ottobrunn sein Image ändert. Es braucht etwas Belebendes und einen, der Begeisterungsfähigkeit am Ort weckt. Zum Glück gibt es Coaches, die für alles ein Rezept parat haben. Ein Fachmann von der Flirt-University, der normalerweise verzweifelte Männer unterstützt, die nicht mehr länger graue Maus sein wollen, könnte helfen. Wer etwa seine Traumfrau für sich begeistern will, sollte sich erst einmal selbst "ins Zeug legen", sagt der Coach. Auch Ottobrunns Bürgermeister und den Gemeinderäten möchte man manchmal wünschen, das zu beherzigen. Wer selbst begeistert über Ortspolitik debattiert, kann andere begeistern. Klingt allerdings anstrengend.