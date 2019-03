4. März 2019, 21:59 Uhr Mitten in Ottobrunn Entwaffnende Argumente

Das Embargo greift um sich und trifft einst stolze Cowboys und furchtlose Apachen

Kolumne von Michael Morosow

Nur noch einmal schlafen, dann ist wieder Ruhe hergestellt im Land, fliegen keine Löcher mehr aus dem Käse und ist der Buchhalter wieder Buchhalter und kein Polizist und kann deshalb die Frau seiner Wahl nicht mehr einfach bei einer Polonaise in Handschellen an sich binden. Heute hat er dazu letztmalig Gelegenheit, sollte er aber am Aschermittwoch in Polizeiuniform aus dem Haus gehen, werden ihn echte Polizisten demaskieren und wegen Amtsanmaßung aufs Revier bringen.

Mit Kinderaugen betrachtet ist das beinahe uneingeschränkte Maskierungsrecht ihrer Väter und Mütter während der Faschingssaison ziemlich unfair. Erwachsene dürfen als Donald Trump gehen, aber ihren Söhnen und Töchtern werden immer häufiger beim Kinderfasching die Waffen abgenommen. Das Embargo mag pädagogisch ja durchaus sinnvoll sein, aber leid tun können einem die Kleinen, gerade die Buben, schon. Stellen wir uns nur einen Cowboy vor, der schneller ziehen kann als sein Schatten, aber am Eingang die Platzpatronen, wenn nicht gleich die ganze Silberbüchse kampflos abgeben muss. Soll er "päng, päng, päng" rufen, wenn er auf drei feindliche Indianer anlegt? Wobei auch furchtloseste Apachen ziemlich wehrlos sind, wenn in ihren Köchern keine Pfeile mehr stecken, sondern eine Flasche Apfelsaft. Und wie entwürdigend mag es erst für einen Piraten sein, wenn er der Türsteherin den Säbel aushändigen muss und danach mit der Augenbinde nur noch bemitleidenswert aussieht und gar nicht wie der Schrecken der Meere. Da hüllt er sich gleich besser in Watte und geht als rosa Wolke.

Bevor jetzt aber ein Kind entrüstet schreit: "Papa darf alles, und ich nichts", sollte ihm von ersten Gleichstellungsversuchen berichtet werden. So etwa findet man unter dem Internet-Portal "Meinestadt.de" neben den Hinweisen auf Faschingsveranstaltungen in Ottobrunn einen "Knigge für Fasching und Karneval" - gerichtet an Erwachsene. Es sind zwar keine Waffenbestimmungen darin enthalten und es stehen mehr Überlebenstipps (Greif zwischendurch statt zum Bier öfter mal zum Wasserglas) drin als Verhaltensratschläge, aber eine Benimmregel sticht ins Auge: "Wasser lassen am Laternenmast? - Auf gar keinen Fall!" Ja, das Urinieren in der Öffentlichkeit ist neuerdings auch bei Faschingsfesten verboten, vermutlich auch blasenschwachen Polizisten.