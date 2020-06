Von seinen großen Schwingen getragen, kreist der Rotmilan über die Felder und Wiesen bei Oberbiberg. Mäuse gehören zur Leibspeise dieses immer seltener werdenden Greifvogels, aber auch Aas verschmäht er nicht. Von seiner Warte aus betrachtet ist die Rückkehr des menschlichen Lebens in seine Gefilde ein Schritt in Richtung Normalität, insbesondere was das wieder zunehmende Verkehrsaufkommen anbelangt. Endlich findet sich wieder unter die Räder gekommenes Getier auf der Straße, Leckerbissen to fly quasi.

Auf einer Tanne im Nachbargarten hat sich vor Wochen ein Turmfalkenpaar zum Brüten in ein gemachtes Netz gesetzt. Die eigentlichen Immobilienbesitzer, unaufmerksame Krähen, beschimpften daraufhin die Wohnungsbesetzer aufs Gröbste und flogen Scheinangriffe, indes alles vergebens. Weiß der Kuckuck, von wem die Falkeneltern diese Hinterhältigkeit und Dreistigkeit gelernt haben. Wie viele Junge geschlüpft sind, wird sich wohl in wenigen Tagen zeigen, wenn die Falkenkinder endlich die Fliege machen und sich selbst um ihre Ernährung kümmern müssen.

Beinahe gleichzeitig mit dem verwerflichen Wohnungsraub in luftiger Höhe hatten rege Bautätigkeiten auch am Fuße der Tanne im Nachbargarten eingesetzt, wiederum zum Wohle des Nachwuchses, aber einhergehend mit einem Kreissäge-Blues, der die "Hunger"- Rufe der Falkenkinder beim Füttern übertraf. Als Polier tat sich der Opa hervor, begeisterte Helfer fand er in seinen beiden Enkelkindern, einem kleinen Buben und seiner noch kleineren Schwester. Für beide hätte es nicht besser laufen können. Sie wurden über Wochen von ihren Großeltern bespaßt und können sich jetzt auch noch Hausbesitzer nennen. Durch ihr fleißiges Zutun und ihre vielen Ratschläge schaffte es der Opa, ein schlüsselfertiges Holzhäuschen zu zimmern und zwar ein ebensoschönes, wie die Kinder auf der anderen Seite des Gartenzauns haben. Er ist ihr Held in der Krise.