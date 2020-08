Kolumne von Michael Morosow

Wer ko, der ko, rief einst frech der Lohnkutscher Franz Xaver Krenkl, als er die Kutsche von Kronprinz Ludwig im Englischen Garten verbotswidrig überholte. Er hat es damit zu einem Heldenstatus gebracht, ewiger Ruhm ist ihm gewiss. Den anderen zeigen, wo der Bartl den Most holt, das war auch der Ehrgeiz vieler Patrizierfamilien, als sie im 13. Jahrhundert im italienischen San Gimignano in einen baulichen Wettbewerb traten, den die Welt noch nicht gesehen hatte. Eine Familie nach der anderen mauerte ihren eigenen Geschlechterturm hoch, stets größer als das jeweilige Vorgängermodell. Je höher der Turm, desto größer das Ansehen der Familie. Basta. 72 Türme mit Höhen von bis zu 54 Metern verwandelten nach und nach die Kleinstadt in ein Manhattan des Mittelalters. Wer diesen Wettbewerb losgetreten hat, spielt heute keine Rolle mehr.

In Oberhaching war es der Nachbar rechter Hand. Für seine Kinder hatte er eine kleine schöne Holzhütte gezimmert, was den Kindern auf der anderen Seite des Zaunes nicht verborgen blieb - und deren Opa in Zugzwang setzte. Allenfalls drei Meter von diesem Bauwerk entfernt entstand in diesem Sommer eine noch schönere und großartigere Holzhütte mit Treppenaufgang und anderen Extras. Es liegt womöglich auch an dem begrenzten Bauraum, wenn der Hobbyhandwerker es (bislang) unterlassen hat, mit einer mindesten dreistöckigen Holzhütte zu antworten. Jetzt aber hat der Vater entscheidend nachgelegt. Das kleine aufblasbare Plastikboot war einmal, seit wenigen Tagen steht ein riesiges Schwimmbassin auf dem Rasen, dessen Füllmenge dem halben Achensee entspricht. Wer ko, der ko.

Vielleicht folgt demnächst ein Flutkanal zum Deininger Weiher, in jedem Falle aber ist nun der Opa von links wieder an der Reihe. Um den Rückstand einigermaßen aufholen zu können, müsste er aber mindestens Bungee Jumping von einem 20 Meter hohen Holzhüttenturm anbieten oder einen Wasserfall modellieren. Bislang macht er dahingehend leider keinerlei Anstalten.