21. November 2018, 22:07 Uhr Mitten in Oberhaching Vorsicht Kamera!

Von der Münchner Straße soll es angeblich eine Live-Übertragung ins Rathaus geben - heißt es jedenfalls am Ort

Kolumne von Iris Hilberth

Filme über Oberhaching gibt es einige. Auf dem Videoportal Youtube etwa kann man sich zwei Minuten und 19 Sekunden lang anschauen, wie am Deisenhofener Bahnhof die Züge zwischen 8.56 und 9.10 Uhr ein- und abfahren. Der Streifen ist schon etwas älter, damals gab es noch die S 20. Fast 16 000 Leute haben sich das seit 2012 angeschaut. Wesentlich weniger Zuschauer haben die bewegten Bilder von Bürgermeister Stefan Schelle im Netz. Seine Beiträge zu Baumfällungen, betreutem Wohnen oder dem Gehweg am Kirchplatz haben mal 80 Aufrufe, mitunter aber auch nur 16.

Nun meinen einige in Oberhaching, dass die Münchner Straße ein begehrtes Motiv für die Filmerei in der Gemeinde geworden ist. Sie sind sogar davon überzeugt, dass es eine Live-Übertragung ins Rathaus gibt. Da sitzen dann die Mitarbeiter im Bürgerbüro vor einem großen Monitor, staunen über das neue Auto vom Herrn Maier, wundern sich darüber, dass der Seppi noch immer nicht einparken kann und zählen aus lauter Langeweile vielleicht noch die Anzahl der vorbeifahrenden SUVs. Vor allem aber warten sie darauf, jemanden beim Falschparken zu erwischen, und schicken dann schnell die Leute von der Parkraumüberwachung hin, um Strafzettel zu verteilen. Unerhört ist das! So zumindest wurde das Gerücht an einige Gemeinderäte herangetragen.

Eine Frau, die ihr Auto mit den Rädern auf dem Gehsteig an der Münchner Straße geparkt hatte, wollte sich nämlich im Bürgerbüro über den dafür erhaltenen Strafzettel beschweren. Und bekam dort eben jenen Bildschirm gezeigt, auf dem man ganz genau die Münchner Straße sehen konnte. Sogar die einzelnen Autos waren detailgenau zu erkennen - richtig heranzoomen habe man das Bild können, berichtete sie nach dem Besuch im Rathaus empört den Kommunalpolitikern.

Die waren etwas erstaunt über diese Geschichte, denn von einer Videoüberwachung der Münchner Straße hatten sie noch nie etwas gehört. Die Falschparkerin hingegen offenbar noch nichts von Google-Earth, wie Hauptsamtleiter Wilhelm Schmidt die Sache aufklärte. Live-Bilder von der Münchner Straße gibt es also nicht. Aber vielleicht könnte man mal ein Video von dort auf Youtube hochladen - es wäre sicher genauso spannend wie das vom Bahnhof.