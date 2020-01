Viel einfacher und klarer strukturiert, mit günstigeren Preisen für die Mehrheit der Haushalte und mehr Bewegungsraum mit vielen Tickets - so bewirbt der MVV die Tarifreform, die im Dezember in Kraft getreten ist. Tatsächlich gehört das Durcheinander aus Ringen und Zonen der Vergangenheit an, das nicht nur Touristen überfordert hat: Unvergessen die neu zugezogene junge Kollegin, die zuerst beim versehentlichen Schwarzfahren erwischt wurde und danach wochenlang doppelt so viele Streifen auf der Karte abstempelte, wie eigentlich nötig gewesen wären. Ganz ohne Tücken ist das System aber immer noch nicht, selbst wenn man sich nur in der neuen M-Zone bewegt. Und das liegt vor allem an den "vielen Tickets", die der MVV so bejubelt.

Sonntagnachmittag am S-Bahnhof Deisenhofen, auf dem Bahnsteig steht ein älteres Ehepaar ratlos vor dem Fahrkartenautomaten und bittet den Ankommenden um Hilfe. Die beiden wollen nach Pasing und später wieder zurückfahren und finden die Partnertageskarte nicht, die sie dafür lösen wollen. Zweimal drücken auf dem Touchscreen und der Automat bietet eine Karte für bis zu fünf Personen an, die 14,80 Euro kostet. Das erscheint dem hilfswilligen Monatskartenbesitzer recht teuer für den Ausflug des Ehepaares, doch die beiden lassen sich nicht beirren: "Doch, doch, das kostet jetzt so viel", sagt die Frau. "Wir hätten gedacht, dass es noch teurer ist." Und schon steckt der Mann den Zwanziger in den Automaten.

Später bestätigt ein Blick in die MVV-App den Verdacht, dass die armen Leute nicht wirklich gut beraten waren. Mit einer Streifenkarte hätten die beiden nur 11,20 Euro bezahlt, vier Einzelfahrten hätten 13,20 Euro gekostet, zwei Singletageskarten auch nur 14,60 Euro. Andererseits: So wirklich günstig ist das alles auch nicht.