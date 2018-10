1. Oktober 2018, 21:51 Uhr Mitten in Oberhaching Shaun vom Bauhof

Wer mäht wohl heimlich Grünstreifen in der Gemeinde Oberhaching?

Kolumne von Iris Hilberth

Was machen die Mäuse, wenn die Katze aus dem Haus ist? Weiß jeder: Sie tanzen. Und was treibt Ihre Katze, wenn Sie nicht da sind? Was Katzen eben so machen. Fressen, schlafen, Katzenklo, Kratzbaum. Vielleicht noch Mäuse fangen. Das denken Sie! Naiv, das zu glauben. Spätestens seit dem Animationsfilm "Pets" ist man über das geheime Leben der Haustiere aufgeklärt. Die verfressene Pracht-Katze Chloe plündert den Kühlschrank, Dackel Buddy lässt sich von den Knethaken der Küchenmaschine massieren und Wellensittich Sweetpea ist eifriger Nutzer des Flugsimulators am Computer. Die Tiere bei "Shaun das Schaf" treiben es noch bunter. Kaum ist der Bauer weg, machen sie Party im Stall und im Pool. Doch kaum schaut der Farmer wieder hin, tun sie so, als seien sie ganz normale Schafe.

Vielleicht haben die Grünen im Oberhachinger Gemeinderat an das witzige Schaf Shaun gedacht. Vielleicht auch an Jogi Löw und seine Jungs. Während der Trainer bei der Fußball-WM in Russland nachts brav geschlafen hat, haben seine Spieler offenbar immer heimlich am Handy gezockt. Jedenfalls wunderten sich die Grünen in Oberhaching über abgemähte Wiesen und Grünstreifen in der Gemeinde, auf denen das Gras eigentlich wachsen sollte, und fragten den Bürgermeister: Wie kann das sein? Der Bauhof war's nicht, war sich Stefan Schelle sicher. Monika Straub blieb da skeptisch: "Sie wissen doch gar nicht, was Ihr Bauhof macht, während Sie im Rathaus sitzen", gab sie zu bedenken. Das konnte Bürgermeister Schelle zwar nicht abstreiten, aber er würde seinen Bauhofmitarbeitern nie unterstellen, etwas anderes zu tun, als das was auf ihrer Aufgabenliste steht: Aufgrabungen, Bearbeitung von Sondernutzungen öffentlicher Grünflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Austausch defekter Straßenbeleuchtung... Wenn man aber bedenkt, welch spannende Geräte und Fahrzeuge vom Bagger über die Kehrmaschine bis zum Rasenmäher einem Bauhof zur Verfügung stehen, fällt manchem sicher einiges ein, was er gerne mal heimlich tun würde. Fragen Sie mal Shaun das Schaf!