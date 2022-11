Kolumne von Iris Hilberth

Beim Wandern orientieren sich Ortsunkundige gerne an gelben Hinweisschildern. Die zeigen nicht nur die Richtung an, sondern auch wie lange es noch dauert bis zum Gipfel, zur Hütte oder ins Tal. Die Berge sind voll davon und auf Steigen, Pfaden und Graten sowieso verlässlicher als Google Maps. Zum "Hinterunnütz" hier entlang, viereinhalb Stunden. "Kotzenalm" noch eine Dreiviertelstunde, Gipfelglück auf dem "Bscheißer" nach drei Stunden. Manchmal passiert es aber, dass man nach einer Stunde flotten Bergaufgehens auf dem nächsten Schild die gleiche Zeitangabe wie auf dem vorherigen liest und sich fragt: Bin ich noch richtig, im Kreis gelaufen oder einfach total schlapp?

Vermutlich haben die Schilder verschiedene Leute aufgestellt. Eigentlich gibt es laut Alpenverein zwar eine mathematische Wanderformel, die besagt, dass ein Durchschnittsgeher in einer Stunde 300 Höhenmeter Aufstieg oder 500 Höhenmeter Abstieg schafft sowie eine Strecke von vier Kilometern. Man kann sich da aber leicht mal verrechnen oder einfach das falsche Schild am falschen Ort platzieren. Zeitangaben für Bergtouren sind eh eine sehr individuelle Angelegenheit. Gerne wird geprahlt: Das schafft man locker in einer knappen Stunde! Wie gut, dass auf den Hinweisschildern für Radfahrer Entfernungen angegeben werden. An Kilometern lässt sich nichts schönreden. Da weiß jeder, wo er dran ist. Seit Oberhaching vor sechs Jahren tüchtig aufgeräumt hat mit seinem Schilderverhau, sollte auch jeder den richtigen Weg finden. Seither gibt es für Radfahrer nur noch weiße Hinweise mit grüner Beschriftung und Ziele, die aus Sicht der Oberhachinger wirklich Sinn ergeben.

Alles wäre also gut, wollte nicht der Landkreis nun auch neue Schilder bestellen. Weil der aber andere Planer beauftragt hat, graut es den Oberhachingern vor Doppelungen und Ungenauigkeiten. Kein schöner Gedanke, zumal man 2016 immerhin 6000 Euro ausgegeben hatte, um das zu verhindern. Und weil die Landkreis-Planer offenbar eine andere Radfahrerformel haben und lieber auf das Nachbardorf hinweisen als auf Langstreckenziele, befürchten die Oberhachinger erst recht ein Durcheinander. Will man etwa nach Bad Tölz, sollte man im Kopf haben, wo genau Beigarten, Endlhausen, Eulenschwang und Gerblinghausen liegen. Und bloß nicht glauben, dass Oberbiberg und Unterbiberg irgendwie zusammengehören. Und wenn man zukünftig von Deisenhofen nach Sauerlach fast drei Stunden braucht, liegt das nicht an mangelnder Kondition, sondern man ist über Obermenzing gefahren.