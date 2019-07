2. Juli 2019, 22:04 Uhr Mitten in Oberhaching Radler im Kampfmodus

Die Erfindung des Fahrrades war eine gute Sache. Leider ist es seither schon öfter neu erfunden worden

Kolumne von Michael Morosow

Wer das Rad wann erfunden hat, weiß kein Mensch. Deshalb nachträglich Lob und Anerkennung für diese Pionierleistung an ein unbekanntes Genie - auch wenn es am vergangenen Wochenende zwischen München und Alpen einige Zeitgenossen gegeben haben mag, die den klugen Kopf gerne dafür geteert und gefedert hätten. Nun aber konnte der Erfinder damals wirklich nicht ahnen, was er lostrat. Wer konnte sich ausmalen, dass andere Genies wenige Zeitalter später neben stinkenden Autos und Lastwagen die Fahrradklingel, die Tour de France, hydraulische Scheibenbremsen, Carbon-Felgen, Alu-Rahmen und den Radfahrer-Atlas für den Münchner Süden etablieren.

Sonntag, an einem Kreisverkehr in Oberhaching, bei 40 Grad in der Sonne: Ein älteres Paar zischt, entspannt und freundlich lächelnd, an einem wartenden Auto vorbei - ohne in die Pedale zu treten. Den E-Bikes folgen circa 40 Rennradler in Wettkampflaune, der Führende schreit, bevor er sich mit Tempo 30 in die Kurve legt, vorsichtshalber und mit drohendem Unterton "Hey-hey-hey" in Richtung des ohnehin brav wartenden Autofahrers. Klingeln haben viele Rennradfahrer abmontiert, um das Gesamtgewicht zu reduzieren; auf hundert Kilometer gerechnet, bringt das eine Zeitersparnis von mehreren Zehntelsekunden. Kurz darauf auf der Landstraße zwischen Deisenhofen und Oberbiberg: Eine Equipe de Monaco hält nichts von dem Radweg zur Rechten, sondern zieht es vor, in Dreierreihen auf der Straße zu fahren. Dass diese auch für den Autoverkehr freigegeben ist, stört sie sichtlich.

Die Rennradler und die Ausflugsradler - diese sind zwei völlig unterschiedliche Spezies. Die einen schauen auf ihre Pulsmesser, die anderen auf die Natur. Die einen brettern, vom Rennschuh bis zum Helm mit Elektrolyten gesättigt, mit Karacho an der Kugler-Alm vorbei, die anderen machen es sich im Biergarten bequem, schütteln ihre Beine aus und lassen sich eine Radler-Mass schmecken, die einer Legende nach 1922 dort erfunden wurde. Ein Prost auf die anderen.