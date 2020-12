Kolumne von Iris Hilberth

Frühere Generationen von Großeltern bekamen zu Weihnachten immer Päckchen mit Bohnenkaffe, dicke Socken und Schlafanzüge geschenkt. Oder Pralinen, die sie dann heimlich mit verschwörerischem Augenzwinkern den Enkeln weiterreichten. Ob sie sich diese Dinge tatsächlich gewünscht hatten und die Freude darüber echt war, lässt sich in den meisten Fällen nicht mehr herausfinden. Was aber schenkt man der heutigen Generation 65 plus?

Die Gemeinden sehen sich alle Jahre wieder in der Pflicht, ihren Senioren in der staden Zeit etwas Gutes zu tun. Meist haben sie verschiedene kleinere oder größere Weihnachtsfeiern oder Adventskaffeenachmittage veranstaltet. Da sind mitunter auch diejenigen ganz gerne hingegangen, die ansonsten außer Arztterminen nicht so viel im Kalender stehen haben. Bekanntlich sind solche Treffen heuer abgesagt. Verschieben aufs nächste Jahr? Schwierig. Also grübelte man in den Rathäusern, womit man den älteren Herrschaften sonst eine Freude machen könnte.

In Unterhaching fanden die nun neben den Weihnachachtsgrüßen vom Bürgermeister eine dünne Stoffmaske im Briefkasten. Ob die Freude über das schmucke Teil mit dem Gemeinde-Wappen den einen oder anderen über den verpassten Kaffeeklatsch mit den Altergenossen hinweggetröstet hat, ist nicht bekannt. Vielleicht hätte man aber ein paar Euro mehr investieren und echte FFP2-Masken beilegen sollen. Damit kann man wenigsten seine Bekannten im Altenheim besuchen.

Oberhaching hat eine andere Variante der Bescherung gewählt. Ihren Senioren hat die Gemeinde zwei Gleißentaler zugeschickt, Wertmarken in Form von Münzen. Auf der Vorderseite ist die Zahl vier aufgeprägt, auf der Rückseite erkennt man den Kirchturm von Sankt Stefan. Einlösen kann man die Gleißentaler in ortsansässigen Geschäften. Manche der Beschenkten haben das offenbar nicht erkannt und daher im Rathaus nachgefragt, warum man denn die Medaillen bekommen habe. Jedenfalls kann man sich dafür Bohnenkaffee kaufen. Oder eine FFP2-Maske.