Glosse von Claudia Wessel

Leih mir deinen Mann" heißt eine Filmkomödie aus dem Jahr 1964, in der Romy Schneider eine gewisse Janet Lagerlof spielt, die das Erbe von 15 Millionen Dollar von ihrem Großvater nur antreten darf, wenn sie noch mit ihrem Ehemann verheiratet ist. Falls nicht, erben zwei andere Verwandte. Da Janet und ihr Howard aber leider gerade in Scheidung leben, gibt es ein Problem. Zu lösen versucht Janet dies, indem sie sich von ihrer Freundin Mini deren Mann Sam ausleiht. Mit diesem muss sie nun, beobachtet von Privatdetektiven, in einem Haus zusammenleben.

Heutzutage liegt das Ausleihen von Familienmitgliedern wieder voll im Trend und hat ebenfalls finanzielle Relevanz. Angesichts der Zwei-Haushalte-Regel bietet es sich durchaus wie im Falle von Janet und Sam an, bei einer Polizeikontrolle von beispielsweise drei Haushalten gegebenenfalls einen Fremdmann zum eigenen zu erklären, um das Bußgeld von 250 Euro zu sparen. Konflikte mit Freundinnen, deren Ehemänner ausgeliehen werden, sind angesichts des derzeitigen Kussverbots ja glücklicherweise ausgeschlossen. Noch begehrter als Ehemänner sind bei Freunden und Bekannten jedoch ganz andere Familienmitglieder: Hunde. Es wird zwar in Gemeinden wie Oberhaching geleugnet, dass die Erhöhung der Hundesteuer mit dieser Wertsteigerung etwas zu tun hat, der Verdacht ist aber nun mal in der Welt. Denn Hunde werden inzwischen nicht mehr nur von einem Besitzer "genutzt", sondern womöglich von einer Vielzahl an Personen. Diese könnten sich dann ja auch die Hundesteuer teilen, denken sich gewiss die von der Corona-Krise finanziell gebeutelten Gemeinden und schlagen einfach mal ein paar Euro drauf.

Mit einem Hund nämlich darf man zum einen auch nach 21 Uhr, also während der Ausgangssperre, gehen wohin und heimkehren, wann man will. Aber auch tagsüber kann ein Hund von Nutzen sein, anders als in Nordrhein-Westfalen allerdings nur bei "unaufschiebbarem Bedarf". Dann darf er nämlich zum Tierfriseur. Und vielleicht kann der ja nebenbei auch menschliche Ponys schneiden.