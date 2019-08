1. August 2019, 22:06 Uhr Mitten in Oberhaching Haufenweise Bänke für feine Nasen

Mit den Diagrammen und Grafiken aus dem Rathaus kann Google-Maps nicht mithalten

kolumne Von Iris Hilberth

Was wäre eine Verwaltung ohne Diagramme? Aufgeschmissen wären die Sachbearbeiter ohne all die Torten, Balken und Linien, wenn sie im Gemeinderat oder in der Bürgerversammlung wieder einmal dröge Zahlen präsentieren müssen. Da müsste man als Verwaltungsfachwirt schon über besonderes rhetorisches Talent verfügen, um die Zuhörer bei Laune zu halten. Sonst ist bei Machbarkeitsstudien, Potenzialanalysen und Flächennutzungsplänen schnell die Aufmerksamkeit dahin. Ein Hoch also auf die bunten Bildchen.

Wie amüsant die bisweilen sein können, wissen wir spätestens seit der Veröffentlichung von lustigen Grafiken in dem Bestseller "Was wir tun, wenn es an der Haustür klingelt" von Katja Berlin und Peter Grünlich. Die Antwort auf diese Frage findet man als grün-gelb-rosa Tortendiagramm: Mehr als Dreiviertel bleiben "still und hoffen, dass niemand hört, dass jemand zu Hause ist (grün). Wesentlich weniger schon ziehen sich erst eine Hose an und öffnen dann die Tür (rosa). Zu vernachlässigen ist fast schon das gelbe, schmale Segment: Die öffnen einfach die Tür, wenn es klingelt.

Im Oberhachinger Rathaus hat man sich jetzt auch große Mühe gegeben, eine umfangreiche Grafik zu erstellen, die sich über das gesamte Gemeindegebiet erstreckt, und die auch online heruntergeladen werden kann. Vorab sei gesagt: Mit diesem speziellen Überblick kann kein Navigationsgerät mithalten, auch Google-Maps wäre heillos überfordert. Mit den bekannten Orientierungshilfen findet man zwar Gasthöfe, Tankstellen, Apotheken, Kosmetikstudios und chemische Reinigungen, nicht aber die unzähligen Standorte von Parkbänken und Papierkörben. Die hat die Verwaltung jetzt akribisch in den Ortsplan eingezeichnet.

Wer will so etwas was wissen? Oh, da gibt es offenbar viele in Oberhaching. Die Beschwerden über Bänke neben Papierkörben im Rathaus häufen sich, weil nämlich Hundebesitzer die gefüllten Hundekottüten gerne in den Körben neben den Sitzbänken entsorgen. Und das stinkt den Nutzern der Bänke gewaltig. Jetzt kann man sich vor dem Spaziergang eine Bank ohne Papierkorb auswählen. Vielleicht hätte man das noch mit einem Haufendiagramm ergänzen können.