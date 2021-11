Mitten in Oberhaching

Kolumne von Iris Hilberth

Es gibt Radfahrer, die lieben ruppige Strecken. Je mehr Steine, Wurzeln und sonstige Unebenheiten ein eher mühsames Fortkommen garantieren, desto größer der Spaß. Sie nennen sich Downhiller, Mountainbiker, Dirtbiker und es macht ihnen nichts aus, im Sattel so durchgerüttelt zu werden, dass ein normaler Radler schon beim Zuschauen ein Schleudertrauma bekommt. Um Schnelligkeit geht es eher nicht. Rennradfahrer würden das nie verstehen. Sie bevorzugen den restlos staubfreien, makellos glatten Untergrund. Weshalb Rennradler meist auf der Straße unterwegs sind und den parallel verlaufenden Radweg als eine ähnliche Zumutung empfinden wie Radprofis den Klassiker Paris-Roubaix, der weite Strecken über Kopfsteinpflaster führt.

Die Gemeinden im Süden von München macht das nicht glücklich. Sie wollen als besonders radfreundlich gelten, haben aber ein Problem damit, auch zu den rasenden Rennradlern freundlich zu sein. Zugleich sind die Bürgermeister stolz auf die erste Radhauptverbindungen von Sauerlach nach München. Was das genau ist? Na, so eine Art Radschnellweg, nicht ganz so breit, aber perfekt asphaltiert, im Winter geräumt und sehr komfortabel. Dachte man zumindest.

Betrachtet man sich aber nun die Werbung für diese Radschnellverbindung auf der Webseite der Gemeinde Oberhaching, kommen Zweifel auf, ob das Schnellfahren auf der Radhauptverbindung erwünscht, ja überhaupt möglich ist. Zwar ist da von "freier Fahrt" die Rede und es werden "verbesserte Bedingungen für Radpendler" versprochen. Auf dem Foto ist eine Familie mit Damen-, Herren- und Kinderrädern unterwegs, von einem Weg ist jedoch weit und breit nichts zu sehen. Die Vier fahren über eine Wiese! Und wirken dabei nicht einmal unglücklich über diese angeblich "verbesserten Bedingungen" ihres Radwegs. Flott ist der sicher nicht, dafür vermutlich ziemlich holprig. Aber hat irgendwer Schnelligkeit versprochen? Wer sich hier mit seinem Rennrad etwas schwer tut, kann sich trösten: Man fällt garantiert weich.