4. September 2018, 22:01 Uhr Mitten in Oberhaching Flasche ohne Pfand

Der Fund einer Ein-Liter-Bierflasche im Gleißental gibt Rätsel auf

Kolumne von Michael Morosow

Morsch und verwittert ragt der Baumstumpf aus dem Waldboden hier im Gleißental bei Kreuzpullach. Wer die Jahresringe dieser Fichte oder Tanne zählen wollte, müsste den Stumpf zuerst von einer dicken Moosschicht befreien. Doch wer will das schon? Aber was blitzt da aus einer Mulde im Wurzelwerk hervor? Die Finderin greift nach ihrer Entdeckung und zieht zum Verdruss ihres Begleiters eine Bierflasche daraus hervor, statt eines Ornaments des Bernsteinzimmers oder wenigstens eines faustgroßen Diamanten. Es ist eine Literflasche, im grünen Glas finden sich neben zwei Sprüngen viele Lufteinschlüsse, die allein auf ein gewisses Alter des Fundes hindeuten. Zwei Schriftzüge, die sich in erhabenen Lettern über den Bauch der Flasche ziehen, beantworten schließlich in etwa die Frage nach ihrem Alter: "Bürgerbräu München" und "Eigenthum der Brauerei".

Das heißt: Die Bierflasche wurde vor der Orthographischen Konferenz von 1901 hergestellt, als dem Eigenthum das "h" genommen wurde. Sie könnte sogar 138 Jahre alt sein, wurde der Bürgerbräu, der 1921 in der Löwenbräu AG aufging, doch 1880 gegründet. Er selbst habe noch nie eine derartige Bierflasche mit einem "h" im Eigenthum zu Gesicht bekommen, erklärt Richard Winkler, der stellvertretende Leiter des Bayerischen Wirtschaftsarchivs.

Ein seltenes Stück also, aber wie wohl wird die Flasche vom gut 20 Kilometer entfernten Minga ins Gleißental gekommen sein? Hat sie ein Giesinger Bierdimpfl leer getrunken, während er zu Märchenkönigs Zeiten im Schwammerlwald nach Steinpilzen und Reherl suchte? Oder war es ein Forstarbeiter, der sich zur Brotzeit Münchner Bier schmecken ließ? Dass er die Flasche achtlos im Wald liegen hat lassen, könnte darauf hindeuten, dass es zu dieser Zeit noch kein Flaschenpfand gab. Das wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts von den Münchner Brauereien eingeführt. Ein Prost auf den unbekannten Biertrinker, wer immer das gewesen sein mag. Und hoffentlich hat sie ihm geschmeckt, die Mass aus der Flasche, die nicht sein Eigenthum war.