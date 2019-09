Alles läuft wie geschmiert: Die U-Bahn an der Theresienwiese fährt pünktlich los und kommt auch pünktlich in Neuperlach Süd an. Jetzt nur eine knappe Viertelstunde warten, dann geht's per S-Bahn weiter in Richtung Neubiberg. Die Pause flugs genutzt, um die letzte Oktoberfestmass aus dem Körper zu entlassen und anschließend ganz entspannt auf den Anschlusszug zu warten. Die Minuten bis zum Eintreffen der S 7 nach "Höhenkirchen-Siegertsbrunn" laufen auf der Anzeigetafel herunter, bei sechs Minuten stockt der Countdown dann plötzlich. Aus dem blechern klingenden Lautsprecher räuspert eine kaum verständliche Ansage irgendetwas mit Verspätung. Circa vier Minuten vergehen. Doch die Zeit scheint stehen zu bleiben, auf der LED-Tafel wird der Zug weiter in sechs Minuten angekündigt. Auch noch, als mittlerweile zehn Minuten um sind.

Langsam holt die nächste S-Bahn ordentlich auf: "S 7 Kreuzstraße in 7 Minuten" steht auf der Anzeigetafel. Man stellt sich vor, wie die hintere S-Bahn langsam im Windschatten der vorderen näher kommt. Was wird passieren? Auf der Schiene ist das Überholen noch schwieriger als auf dem Formel-1-Kurs von Monaco. Um nicht zu sagen unmöglich. Dann die unglaubliche Wende: Plötzlich verschwindet die S 7 nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Wie kann das sein? Ist der Zug irgendwo zwischen Giesing und Neuperlach vom richtigen Weg abgekommen? Wurde er von der Autolobby entführt oder hat ihn die unaufhaltsam nachdrängende S 7 Richtung Kreuzstraße einfach angekoppelt?

Nach 40 Minuten Wartezeit trudelt endlich ein Zug ein. Kopfschüttelnd steigen die genervten Fahrgäste ein. Einer ist Musikant, der auf der Wiesn spielt. Er ist an derlei Unannehmlichkeiten schon gewöhnt. Seit Samstag habe er jeden Tag in Neuperlach Süd auf eine unpünktliche S 7 warten müssen, sagt er. Jaja, das ewige Kreuz mit der S-Bahn. Nur gut für den Klimaschutz, dass wenigstens für den Weg zum Oktoberfest und zurück das Auto trotz aller Unzuverlässigkeit des MVV keine Alternative ist.