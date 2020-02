Der Treffpunkt "50 plus" lädt am Valentinstag zum Italiener ein

Die meisten Pizzen werden in Deutschland am Sonntag gegen 18.30 Uhr bestellt. Jede dritte ist mit Salami belegt, die Pizza Margherita liegt im Ranking direkt dahinter. Mehr als zwei Drittel aller Pizzen werden von Männern bestellt, aber nur 21 Prozent geben zu, direkt aus dem Pappkarton zu essen. Nur ein Viertel setzt sich zum Pizzaessen an den Tisch, eine satte Mehrheit von 57 Prozent nimmt sie auf der Couch zu sich, etwa elf Prozent mampfen vor dem Computer. Soweit die Fakten zum Lieblingsessen angeblich jedes zweiten Deutschen, zusammengetragen im Pizza-Report vor gut drei Jahren vom Meinungsforschungsinstitut Emnid.

Vermutlich kennen die Organisatoren des Treffpunkts "50 plus" im Pfarrverband Kirchheim-Heimstetten diese Zahlen. Und so wird ihnen schnell klar geworden sein, mit was sie einsame Best Ager, die sich für den üblichen Dämmerschoppen nicht begeistern können, zumindest zum Valentinstag mal hinter dem Ofen hervor locken könnten: Mit Pizza! Der italienische Fladen, belegt mit Funghi oder Frutti di Mare, ist schließlich italienische Lebensfreude pur. Und hierzulande ein Dauerbrenner seit der Eröffnung der ersten Pizzeria in Deutschland 1952. Vielleicht können sich manche beim "Treffpunkt 50 plus" - zumindest die mit einem dicken Plus - noch daran erinnern. In Würzburg war das damals.

Unter dem Motto "Erleben und Leben mit anderen" sind Leute über 50 - in Kirchheim sind immerhin 5783 Männer und Frauen von insgesamt 12 806 Einwohnern - aufgefordert, sich mal von ihrer Couch zu erheben und am 15. Februar ins Ristorantino Lucano zu kommen. Denn was sie dort erwartet, finden sie gewöhnlich nicht in der Pappschachtel vom Lieferservice. Es ist die Herzpizza. Eine formschöne Quattro Stagioni als Symbol der Liebe.

Für Singles womöglich eine einzigartige Gelegenheit, mal gemeinsam den Schmelzkäse lang zu ziehen, sich gegenseitig kichernd einen Rest der Tomatensoße aus den Mundwinkeln zu putzen, dem anderen das letzte Stück zu lassen und vom nächsten - vielleicht schon gemeinsamen - Italienurlaub zu träumen. Herzpizza-Essen kann richtig romantisch sein. Auch für Leute über 50, die zum Munterwerden sonst nur an die Kraft der zwei Herzen glauben. Nur eines haben die Leute vom Pfarrverband Kirchheim-Heimstetten nicht bedacht: Samstag um 12 Uhr ist nicht die richtige Pizzazeit.