Wie in den meisten anderen Fußballstadien gibt es natürlich auch im Sportpark Heimstetten von Zeit zu Zeit Fußballspiele, bei denen sich der Besucher mit Grausen abwendet, weil die Darbietung seinen Ansprüchen nicht genügt. Doch es sollte eigentlich dem Betrachter selbst überlassen sein, ob er dem Geschehen auf dem Rasen noch aktiv folgen möchte. Blöd ist dagegen, wenn man liebend gerne sehen würde, was sich zwischen den Toren abspielt, das aber aufgrund der Sichtverhältnisse gar nicht möglich ist.

In Heimstetten haben sie seit dem Sommer eine neue Beleuchtung: LED-Lampen haben die früheren, oft eher dämmrig vor sich hin glimmenden Funzeln ersetzt. Das Problem ist nur: Wie sich am vergangenen Freitag beim Heimspiel gegen Wacker Burghausen zeigte, sind die neuen Lichter auch nicht heller, eher im Gegenteil. Und auch auf dem Trainingsplatz nebenan üben sich die Kicker immer nach Sonnenuntergang in einer neuen Disziplin: Kicken in der Finsternis, nur bedingt verwandt mit der kulinarischen Spielart "Essen im Dunkeln".

Eine Summe im sechsstelligen Euro-Bereich hat die Gemeinde Kirchheim in das innovative Flutlicht investiert, und Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) haben nach eigenen Angaben auch noch keine Beschwerden erreicht: "Der Verein hat mir bestätigt, dass es passt", teilte er auf Nachfrage mit. Für die Kluboffiziellen mag alles okay sein, die Stollenschuhträger aber haben offenkundig wenig Lust, im Abstiegskampf der vierten Liga "Blinde Kuh" zu spielen. "Für uns sind diese Lichtverhältnisse eine Vollkatastrophe", sagt einer aus dem Regionalligateam.

Nur gut, dass bald die Winterpause beginnt und danach die Tage auch schon wieder deutlich länger sind. Und für die Zukunft gibt es immerhin zwei Möglichkeiten: Entweder beim Fußballverband angeben, dass man möglichst keine Flutlichtspiele bestreiten möchte. Oder jeden Spieler mit einer Stirnlampe ausrüsten. Da in diesem Fall ein gepflegtes Kopfballspiel kaum möglich wäre, kann das Heimstettner Motto dann getreu einem alten Beckenbauer-Spruch nur heißen: Flach spielen, hoch gewinnen.