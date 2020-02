Es gibt bereits einige Drehorte im Landkreis München, die fast schon weltberühmt, aber ganz bestimmt deutschlandweit bekannt geworden sind. Man kann sich dann in etwa vorstellen, was für ein Bild man in Quickborn oder Dallgow-Döberitz vom Münchner Unland und seinen Bewohnern hat, wenn man gesehen hat, wie sich Uschi Glas in "Fack ju Göhte" aus dem ersten Stock des Unterhachinger Lise-Meitner-Gymnasiums stürzt. Vielleicht hat sich manch einer im fernen Castrop-Rauxel oder hessischen Bruchköbel auch ein paar Jahre zuvor über die Meditationsrituale schlapp gelacht, die Bhagwan-Anhänger auf einem Oberbiberger Bauernhof in dem Rosenmüller-Streifen "Sommer in Orange" praktiziert haben, schräg gegenüber vom Kandler-Wirt, wo "Wer früher stirbt ist länger tot" gedreht wurde.

Nun also soll Hohenbrunn Schauplatz eines neuen Films werden, den das ZDF offenbar plant, an Weihnachten auszustrahlen. Jedenfalls sucht die "Bavaria Fiction" nach einem geeigneten Drehort im Wald der Gemeinde. Arbeitstitel: "Alle Nadeln an der Tanne." Das klingt vielversprechend in der Tradition bisherige Kino- und Fernsehbeiträge aus dem Landkreis München mit schrägen Protagonisten und seltsam bis verschrobenen Figuren. Statt "Nadeln an der Tanne" wären im näheren Umfeld - etwa im König Otto Museum in Ottobrunn - auch noch der richtige Ort für "Alle Tassen im Schank" zu finden. Erst vergangenen Sommer hat man dort drei neue Ausstellungsstücke bekommen und ist nun tassenmäßig komplett. Denkbar wäre auch eine tragisch-komische Geschichte um eine Lärmschutzwand an der Giesinger Autobahn bei Unterhaching mit dem Titel: "Alle Latten am Zaun."