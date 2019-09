Hätte ich ihn erschlagen, als ich ihn kennengelernt hab', wäre ich schon wieder draußen." Ein bitterböser Satz, gesprochen von einer nicht gänzlich humorbefreiten Ehefrau, der auch wie eine Warnung klingt. Läuft ja nicht immer alles glatt in einer Beziehung, auch in der Ehe nicht. Wer sich jahrzehntelang aneinander bindet, der muss schon auch etwas aushalten können. Aber was wäre denn der Bund fürs Leben, wenn immer alles glatt liefe und harmonisch bliebe? Die pure Langeweile.

Wenn an diesem Donnerstag um 11 Uhr Bürgermeisterin Ursula Mayer wieder einmal die Türen zum Sitzungssaal des Rathauses in Höhenkirchen-Siegertsbrunn öffnet, wird ein ganz besonderer Erfahrungsschatz zu bestaunen sein. Das Herrschaftswisssen darüber, wie zwei Menschen 50 Jahre oder gar länger verheiratet sein können. Miteinander! Ehefest nennt Mayer den kleinen Empfang, zu dem diesmal sechs Paare geladen sind. Zwölf Menschen, die in der Summe mindestens 300 Jahre in einem monogamen Modell zusammenleben. Ein überzeugter und auch nicht unglücklicher Single - ja, das soll es geben - wird sich bei dieser Gelegenheit wohl die Frage stellen, ob Oscar Wilde recht hatte, der einst behauptete, Ehe sei gegenseitige Freiheitsberaubung im beiderseitigen Einvernehmen. Oder anders gesagt: Selber schuld, wer sich in die jahrzehntelange Ehehölle begibt.

Vielleicht aber liegt der Fall in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ganz anders. Mayer hält den Sektempfang ja nicht zum ersten Mal ab. Statistiken gibt es keine, aber es drängt sich der Eindruck auf, dass es sich in der idyllischen, ländlichen Gemeinde ganz gut lebt - zusammen. Möglicherweise fällt es den Menschen hier ein bisschen einfacher, gemeinsam glücklich zu sein und alt zu werden. Ein Städter im Singlehaushalt kann so etwas nicht verstehen. Also, Glückwunsch an die Höhenkirchner und Siegertsbrunner, die wissen, wie es geht. Der Alleinstehende denkt derweil, was der schottische Komiker Billy Connolly gesagt hat: "Die Ehe ist eine wunderbare Erfindung, aber das ist ein Fahrradflickzeugkasten auch."