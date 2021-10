Von Michael Morosow

Viele bedauernswerte Menschen wissen aus eigener Erfahrung, wie man sich fühlt, wenn einem ein Sturm mitten im Schlaf das Dach über den Kopf wegbläst und man von jetzt auf gleich Kälte, Regen und Hagel ausgesetzt ist. Sie finden dann meist bei Nachbarn oder in Turnhallen ein provisorisches Ersatzquartier. Von einer solchen Hilfe in stürmischen Zeiten können Igel nur träumen. Sie richten sich ihren Schlafplatz gerne in Gärten unter Haufen von Laub, Kompost, Reisig oder Totholz ein, machen aber zu ihrem Leidwesen die Rechnung ohne die Gartenbesitzer, die ihre Rasen und Beete im Herbst winterfest machen, was meist nicht gut ausgeht für die stacheligen Säugetiere und deren Winterbehausungen. Ihr schlimmster Albtraum, und da haben die Igel etwas gemein mit vielen Menschen, ist der Laubsaugbläser. Dieser Feind aller Ruhe bedürftigen Nachbarn bläst mit Windstärke zehn ihre Schlafstatt oftmals justament zu dem Zeitpunkt weg, da sie sich bettfertig gemacht haben.

Aber es gibt auch viele Freunde und Fans des schnuckeligen Wildtieres, und jetzt können sie sich auch der Fürsorge der Jäger gewiss sein. Der Bayerische Jagdverband, dessen Präsident seit knapp einem Jahr der CSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch aus dem Haarer Ortsteil Salmdorf ist, hat nun in einer Pressemitteilung auf die drohende Gefahr für die "Stachelritter" aufmerksam gemacht, verbunden mit Ratschlägen zu deren artgerechter Unterstützung und einer Tabu-Liste. Es versteht sich, dass der Laubbläser ganz oben steht, gefolgt von Giftstoffen, die im Garten zum Einsatz kommen, sowie Mährobotern. Wo die ihre Kreise ziehen, kann der Igel Leckerbissen wie Käfer, Spinnen, Regenwürmer und Schnecken vom Speisenplan streichen und muss schauen, wie er zu seinen Fettreserven für den Winter kommt. "Machen Sie Ihren Garten igelfit", lautet daher der Aufruf des Jagdverbandes. Und wenn des Igels Behausung schon weggeblasen ist? Gekaufte Igelkuppeln oder selbst gebaute Igelhäuschen könnten ein Ersatz sein für gesunde Igel, kranke oder unterernährte dagegen sollten zu einer Pflegestation gebracht werden. Doch so weit sollte es eigentlich gar nicht kommen. Deshalb lautet unser Rat im Herbst: Machen Sie nichts im Garten!