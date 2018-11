7. November 2018, 22:17 Uhr Mitten in Haar Neues Revier für den Platzhirsch

Ernst Weidenbusch als Chef des Münchner Flughafens? Der geübte Jäger hat sich geschíckt aus der Schussline genommen

Kolumne von Lars Brunckhorst

Ernst Weidenbusch ist Jäger. Als solcher weiß er: Wer einen kapitalen Hirsch zur Strecke bringen möchte, muss zunächst abwarten und stillhalten können. Denn wer zu früh zuckt, dem geht die Trophäe durch die Lappen. Deshalb hat der CSU-Landtagsabgeordnete aus Haar auch ruhig Blut bewahrt, als ihn die Bild dieser Tage als neuen Flughafenchef handelte. Das amüsiere ihn sehr, sagte Weidenbusch zu den Spekulationen. Er habe bisher kein Angebot erhalten. Und er müsse es ja wissen, er sitze schließlich im Aufsichtsrat. Damit hat sich der CSU-Mann, der erst vor drei Wochen als Abgeordneter des Stimmkreises München-Land Nord wiedergewählt wurde, geschickt aus der Schusslinie gebracht.

In diese wäre er bei einer Bestätigung solcher Ambitionen schnell geraten. Zum einen, weil er noch im Wahlkampf geflissentlich vermieden hatte, sich im lärmgeplagten Landkreisnorden für den Bau einer dritten Startbahn auszusprechen; zum anderen, weil damit der Münchner Airport komplett in die Hände der Familie Weidenbusch geriete: Ehefrau Claudia ist Geschäftsführerin der für Frachttransporte zuständigen Cargogate Gesellschaft am Flughafen. Vor allem aber würde eine Bewerbung für den Chefposten zum jetzigen Zeitpunkt wohl einen Sturm der Entrüstung auslösen bei der CSU im Landkreis.

Denn bei einem Wechsel Weidenbuschs aus der Politik in die Wirtschaft gäbe es aus dem Stimmkreis München-Land Nord die nächsten Jahre nur zwei Abgeordnete von den Freien Wählern und den Grünen - Nikolaus Kraus und Markus Büchler - aber keinen von der CSU. Für Weidenbusch würde nämlich der frühere Kultusminister Ludwig Spaenle aus München in den Landtag nachrücken. Der Kreis-CSU stünde damit eine schwere Legislaturperiode ohne eigenen Vertreter für den Norden bevor. Für die Wahl in fünf Jahren, zu der ein Nachfolger gefunden und aufgebaut werden müsste, könnte das verheerend sein: Schon Weidenbusch hatte den Stimmkreis nur knapp mit 30,5 Prozent verteidigt. Ein Blattschuss war das nicht.