Die Fußball-Europameisterschaft findet erst nächsten Sommer statt. Und bis zur WM sind es gar noch ganze drei Jahre. Für jemanden, der bunte Abziehbildchen liebt und den wenigstens alle vier Jahre die Sammelleidenschaft packt, ist es also eine verdammt harte Zeit. Es soll ja Menschen geben, die in solchen Phasen auf der Suche nach einem Ersatzangebot sind, das ihr Verlangen nach selbstklebenden Fotos berühmter wie auch weniger bekannter Menschen befriedigt. Wer nicht auf Eisköniginnen, Star Wars oder Dragons steht, die das ganze Jahr über zu haben sind, lässt sich an der Supermarktkasse Tütchen mit Sammelbildern geben. Meist sind darin Tierbilder. Doch irgendwann hat man genug von glitzernden Pinguinen, putzigen Panda-Bären und schrägen Nasenaffen, dann verlangt das Sammlerherz wieder nach echten Promis.

Für die hat sich die CSU Haar jetzt eine Alternative zum guten alten Panini-Sammelalbum ausgedacht: Wie wäre es denn, wenn in den Päckchen mal nicht Lionel Messi, Virgil van Dijk oder Cristiano Ronaldo eingetütet wurden, sondern Alois Rath, Gerlinde Stießberger und Thomas Reichel? Wie gut die Fußball spielen, ist nicht bekannt. Aber in der Not klebt man vielleicht auch mal Gemeinderatskandidaten statt Kicker. Glaubt zumindest die CSU, die im Wahlkampf mit ihrem "Haarini Sammelalbum" wirbt: Dreißig Namen stehen auf ihrer Kandidatenliste, und von ihnen allen können die Wähler ab sofort an Infoständen und in Geschäften Bildchen sammeln - kostenlos.

Mit Jihad Lamaa auf Listenplatz 18 haben die Haarer sogar einen echten Fußballtrainer im Sortiment. Der Haken dabei: Genauso wie bei der Panini-Abzocke, bei der man ständig die gleichen Gesichter aus der Tüte zieht, werden Teilnehmern der schwarzen Bapperl-Aktion sicher bald zwanzig Keymers, dreißig Rieders und noch viel mehr Böhms im Stapel haben. Da hilft nur tauschen, um an den Bürgermeisterkandidaten heranzukommen. Wie hieß der noch gleich?

Panini hat übrigens auch mal klein angefangen. Mit Blumenbilder-Sammelalben. War kein Erfolg.