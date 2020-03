Senioren von heute haben bis auf ihr fortgeschrittenes Alter nicht mehr viel gemein mit den gleichaltrigen Tattergreisen von vorgestern. Diese durften sich zwar schon mit 63 Jahren in den Ruhestand verabschieden, aber ihre Möglichkeiten, die Zeit bis zum Rentenende mit Leben zu füllen, waren halt doch recht spärlich. Kaffeekränzchen, Kegelabende, Kartenrunden, Spielen mit den Enkeln und, wenn's die mürben Glieder noch zuließen, Wanderungen in der damals noch einigermaßen intakten Natur, zählten zu den Höhepunkten im Herbst ihres Lebens.

Heute überholen dich 80-Jährige frech grinsend auf ihrem E-Fahrrad, andere brechen zur Alpenüberquerung auf oder stählen ihre Muskeln im Fitnessstudio, zeigen ihre dritten Zähne auf Instagram und skypen mit ihren Enkeln. Damals gab es aber auch noch keine Seniorentreffs, und wenn es welche gegeben hätte, wäre darin wohl auch nur Karten gespielt oder "Der blaue Bock" im Fernsehen gesehen worden. Heute dagegen würde in einem Seniorentreff, wie er inzwischen in jeder Ortschaft existiert, wohl eher der Film "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" gezeigt werden.

Könnte man einen Menschen, der 70 Jahre alt war, als er sich an einem Sonntag im Jahr 1970 den "Blauen Bock" reinzog, nur für einen Tag ins Hier und Jetzt beamen, sagen wir am 5. März in die Alte Schule in Haar, er würde wohl aus dem Fenster steigen und verschwinden. Um 19 Uhr beginnt im darin untergebrachten Seniorenclub eine Filmvorführung mit dem Titel: "Blown Away - Music, Miles and Magic." Der Film über Freiheit, Mut und Freundschaft beschreibt eine vier Jahre dauernde abenteuerliche Reise zweier Freunde mit Boot und Bus und fast ohne Geld rund um die Welt, während der sie fleißig Lieder schrieben, deshalb der Untertitel: "4 Jahre. 75 000 Kilometer. 130 Songs."

"Blown Away" würde den Rentner aus der Blauer-Bock-Zeit sicher umhauen, aber beileibe nicht eine Seniorin oder einen Senior von heute. Es ist vielleicht viel eher davon auszugehen, dass sich der ein oder andere Besucher die Reiseroute der beiden Abenteurer präzise notiert, für den Fall, dass er selbst mal zwischendrin vier Jahre Zeit findet für ein spannendes Abenteuer.