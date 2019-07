9. Juli 2019, 22:09 Uhr Mitten in Haar Das Rathaus als Insektenhotel

Die Gemeinde wollte etwas für den Artenschutz tun und ersetzte Geranien durch bienenfreundliche Blumen. Doch gut meint ist nicht gut gemacht

kolumne Von Bernhard Lohr

Die Erwartungshaltung gegenüber einem Rathaus ist klar: Bürgerfreundlich soll es dort zugehen, und natürlich hofft jeder, dass die Verwaltung seine Angelegenheiten zügig erledigt. Aber ein Rathaus ist auch ein Leuchtturm, an dem sich die Menschen orientieren. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister sollen Vorbild sein. Sie trinken bestenfalls Fair-Trade-Kaffee, verschicken amtliche Schreiben auf Recyclingpapier und richten die ganze Gemeinde so aus, dass Klima- und Artenschutz Genüge getan wird. Die Bienen gehören schließlich auch zur Gemeinschaft.

Doch es kann anstrengend sein, so ein perfektes Leben vor den Augen der Öffentlichkeit zu führen. Die Gemeinde Haar hat es soeben erlebt, als sie Vorreiter sein wollte und sich aufmachte, die Geranien am Rathaus durch bienenfreundliche Blühpflanzen zu ersetzen. Begonien- wurden vor die Fenster und an der Rathaustür gepflanzt, Kapuzinerkresse sollte rote Farbtupfer liefern, dazu gelber Zweizahn, blaue Feenfächerblumen und weißer Steinbrech. Die Pflanzen sollten den ganzen Sommer über blühen und Bienen reiche Nahrung bieten. Doch jetzt sind die Pflanzen einfach eingegangen.

Die Pflege des kleinen Stückchens Natur war komplizierter als gedacht. Man habe Lehrgeld bezahlt, sagt Bürgermeisterin Gabriele Müller. Die Erde in den Blumenkästen sei gleichzeitig zu nass und zu trocken gewesen. Begonien und Kapuzinerkresse sind komplizierter als Geranien. Und so zeigt das Beispiel, dass beim Versuch, die Welt zu retten, der Teufel im Detail steckt. Doch das ist für die Gemeinde kein Grund, aufzugeben. Die Gärtner im Bauhof werden aus den Erfahrungen Honig saugen, damit es im Rathaus künftig nicht nur wimmelt, wie in einem Bienenstock, weil Bürger etwas zu erledigen haben. 2020 wird das Rathaus zum Insektenhotel. Ganz bestimmt.