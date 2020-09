Kolumne Von Iris Hilberth

Es ist nicht bekannt, wie viele Hygienekonzepte seit den ersten Lockerungen im Landkreis für alle möglichen Situationen des täglichen Lebens ausgearbeitet wurden. Anzunehmen ist aber, dass die detaillierten Beschreibungen und Handlungsanweisungen, wie man dem Virus möglichst wenig Chancen zur Verbreitung gibt, inzwischen in den Rathäusern ganze Schrankwände mit Aktenordnern füllen oder die Festplatten von Behördenrechnern voll machen. Einbahnregelungen, Teilnehmerbegrenzungen, Maskenpflicht, Händewaschen sind das Standardprogramm. Je spezieller die Anforderung, desto bemerkenswerter die Vorgaben zu Dingen, die vor einem Jahr noch selbstverständlich waren. Wer hat sich damals schon Gedanken übers Haaretrocknen gemacht?

Beim Friseur ist das in Corona-Zeiten so geregelt, dass man nicht mehr selbst den Föhn bedienen darf. Manche Kunden haben das früher gemacht, um Geld zu sparen. Aber jetzt soll nicht mehr jeder das Gerät anfassen. Föhnen ist aber erlaubt, wenn es der Meister oder sein Geselle erledigen. Im Schwimmbad hingegen soll wohl keiner mehr Haare mit einer solchen Heißluftdusche bearbeiten. Schwimmen geht wieder, föhnen nicht, hieß es zunächst aus dem Jagdfeldbad in Haar. Offenbar sehr zum Entsetzen mancher Eltern, die ob der herbstlichen Temperaturen bei ihren langhaarigen Töchtern bereits die Schnupfennase als unvermeidbar einschätzten. Bekanntlich kühlt der Kopf ja am schnellsten ab, dann werden die Schleimhäute schlecht durchblutete, die Grippeviren haben leichtes Spiel und schwupps ist der Rotz da.

Die Haarer haben nun ein Einsehen mit den Badegästen und eine Möglichkeit gefunden, wie die ihre Haare direkt nach dem Schwimmen trocknen können, ohne Coronaviren durch die gesamten Umkleide zu blasen. In einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt es: "Es sind einige mobile Haartrockner im Jagdfeldbad vorhanden und die Abstände zwischen den zu benutzbaren Steckdosen werden so großzügig abgemessen, dass föhnen möglich ist." Aber: Die festmontierten leistungsstarken Trockner bleiben außer Betrieb! Bei langen Haaren also kann es dauern. Beim Schwimmunterricht einer ganzen Schulklasse will man es sich nicht ausmalen, wie lange. Womöglich ist jetzt die Zeit für die Reaktivierung der alten Badekappe gekommen. Man muss sie nur richtig aufsetzen. Wie, das steht sicher im Hygienekonzept.