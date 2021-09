Beam me up, Buko!

Kolumne von Bernhard Lohr

Bei den ersten Folgen von Raumschiff Enterprise strebt die Spannung immer dann ihrem Höhepunkt entgegen, wenn Captain Kirk seinen Steuermann Sulu auffordert, die Verbindung zu unbekannten Wesen auf einem fremden Raumschiff aufzubauen. Dann flimmert der Bildschirm und kurz darauf erscheint im Umrissen eine Figur, die mit gebrochener Stimme eine bedrohliche Botschaft an die Eindringlinge formuliert. Zumindest was den Stand der Technik angeht, wirkt es manchmal genau so, wenn Captain Buko im Haarer Gemeinderat Kontakt zu seiner Fraktionskollegin Bettina Endriss-Herz aufnimmt.

Für die CSU-Gemeinderätin in Haar war der Bürgersaal, in dem seit Monaten getagt wird, monatelang so weit weg entfernt, als läge er in einer anderen Galaxie. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen und konnte in der Hochphase der Pandemie Sitzungen nicht besuchen. Mittlerweile ist sie zumindest online dabei und komplettiert damit ihre lange Zeit dezimierte Fraktion. Sie hat durchgesetzt, dass in Haar ebenso wie auch in Unterföhring Gemeinderäte von zu Hause aus Sitzungen verfolgen und auch mit abstimmen können. Im Großen und Ganzen läuft das in Haar mittlerweile. Aber in dieser Woche war zu erleben, dass die Technik ihre Tücken hat.

"Bettina, kannst du uns hören?", rief Bürgermeister Andreas Bukowski, als er feststellte, dass Endriss-Herz plötzlich vom Bildschirm verschwunden war, als hätte ein galaktischer Sturm die Übertragung zusammenbrechen lassen. "Frage an die Technik", sagte Captain Buko dann noch. Und aus dem "Off" kam die Aufklärung, dass wohl bei der Gemeinderätin zu Hause ein technisches Problem vorliege. Beim gerade verhandelten Tagesordnungspunkt, über den abzustimmen war, fehlte der CSU doch wieder eine Stimme. Heutige Star-Trek-Helden kennen keine Bildschirm-Probleme mehr. Bestimmt machen die Digitalisierung und das Equipment auch in Haar bald Riesensprünge. Die Politik verspricht es wieder Mal vollmundig. Gemeinderäte werden sich sicher bald im Sitzungssaal materialisieren. "Beam me up, Buko!"