In der Not frisst der Teufel Fliegen, sagt der Volksmund. Und die Not ist groß im Land, seit das Coronavirus wie Diabolo, der große Durcheinanderwerfer, alles aus den Angeln hebt, was auf ewig fest und unverrückbar schien. Der Mensch jedenfalls lechzt in Zeiten der Abstandsregeln nach einem Ausgleich für entgangene Lustbarkeiten, und die Fliegen sind zumeist im virtuellen Raum zu finden. Dabei zeigt sich, dass die Qualität der Angebote probater Ersatzbefriedigungen stark von der Art des Vergnügens abhängt, das es auszugleichen gilt. Kegelbrüder etwa müssen wohl noch lange darben, im Chatraum wird nicht ein Kegel umfallen. Dass seit mehreren Spieltagen der Ball wieder rollt im Profifußball, ist dagegen wie Balsam auf den Seelen vieler Anhänger, auch wenn die Geisterspiele mehr Tristesse ausstrahlen als pure Fußballlust. Besser als eine Wiederholung des WM-Finals 1970 im Fernsehen anschauen zu müssen, sagen die Sesselfußballer.

Nun berichten auch die Verantwortlichen des Rotary-Clubs Grünwald von einer Satisfaktion für ihre Mitglieder als "kleinen Ausgleich" für entgangene Freuden. Eigentlich hätten sie im Juni eine Klubreise nach Lissabon antreten wollen, teilen sie mit. Nachdem aber das Coronavirus und die damit verbundenen Grenzschließungen ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, verlegten die findigen Köpfe die Bodegas, in denen sie wohl den einen oder anderen Abend verbracht hätten, in die heimischen Wohnzimmer ihrer Mitglieder.

Vor wenigen Tagen versammelten sich jedenfalls die Klubmitglieder vor ihren Laptops zu einer virtuellen Weinprobe. Zuvor freilich hatte man jedem der mehr als 40 Teilnehmer vier ausgesuchte portugiesische Tröpfchen nach Hause geliefert, abgefüllt in 187 Milliliter-Flaschen "Bordeaux Airline", sowie vier Weine aus anderen Ländern, die die Teilnehmer bei dieser Blindprobe identifizieren mussten. Nach ein paar Gläsern und einigen "Zum Wohle", so kann man hoffen, wird jeder ausreichend ersatzbefriedigt gewesen sein.

Das Virus regelrecht ausgestochen hat dagegen eine 90-jährige passionierte Kartenspielerin aus Haar, wie berichtet wird. Die alte Dame soll ihre Bridge-Runde kurzerhand ins Netz verlegt haben und seither ihre Mitspieler täglich zum Karteln einladen. Eine teuflisch gute Idee, möchte man meinen.