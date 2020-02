Licht ist etwas Schönes. Man liebt die Sommersonne und, wenn es lange hell ist am Abend. Am Morgen hilft es, leichter aus dem Bett zu kommen. Licht ist auch im Inneren des Hauses etwas Schönes, gerade an den derzeit noch vorherrschenden winterlichen Abenden. Es macht das Heim gemütlich und hält einen wach. Was aber macht Licht im Garten? Im Grünwalder Gemeinderat kann man sich jedenfalls keinen Reim darauf machen, warum es Bürger am Ort gibt, die des nachts ihre Tannenbäume oder Hecken mit Scheinwerfern in Szene setzen.

Gemeinderätin Ingrid Reinhart beklagt die zunehmende "Lichtverschmutzung" in Grünwald - also ein Phänomen, das von Millionenstädten bekannt ist, über denen die ganze Nacht eine Lichtdecke liegt, die natürlich Tiere aller Art und bekanntlich sogar Menschen in ihrem Bio-Rhythmus stört. Das Gleiche gilt aber auch im Kleinen, wenn die Grünwalder Eule angesichts eines Strahlers, der auf die sorgsam von Gartenarchitekten angelegte Bepflanzung gerichtet ist, nicht auf die Jagd gehen mag.

Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) jedenfalls hat keine Ahnung, wieso man nachts einen Garten bestrahlen muss. Er kündigt daher an, eine offenbar existierende nächtliche Beleuchtung des gemeindlichen Kindergartens in Wörnbrunn abstellen zu lassen. Außerdem soll die Beleuchtung des Pferdestandbilds in Geiselgasteig vor Mitternacht abgestellt werden. Experten freilich wissen, warum Gartenbeleuchtung zum perfekten Life-Style gehört.

Eine gute Gartenbeleuchtung lässt einen Zuhause ankommen, behaupten auf einschlägigen Seiten zitierte Fachleute, sie schaffe eine Verbindung von Innen- und Außenraum. Im Sommer sei sie ein sinnliches, geselliges Erlebnis, im Winter genieße man den Garten dann als Bühne vom Innenraum aus. Wer einen Garten neu anlege, solle daher gleich die richtige Verlegung der Stromkabel bedenken und sich zwischen Spießstrahlern, Pollerleuchten, Sockelleuchten, Bodeneinbauleuchten, Lichterketten und Wandleuchten entscheiden. Ganz klar, in den Grünwalder Villengärten wird nichts dem Zufall überlassen.

Für diese Lifestyle-Beleuchtung aber wünscht sich die Gemeinde jetzt eine Sperrstunde. "Man sollte sie ausmachen, wenn man ins Bett geht", empfiehlt Neusiedl. Wann immer Grünwalder dies tun.