Kolumne von Claudia Wessel

Anfragen aus dem Kreise der lieben Gemeinderäte können einen Bürgermeister an den Rand des Nervenzusammenbruchs treiben, vor allem dann, wenn den Damen und Herren einfach nichts Neues einfällt und sie immer wieder dasselbe fragen. So geschehen am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung in Grünwald.

Was ist nun mit der Umgestaltung der Ortsmitte, wollte etwa der Gemeinderat der Parteifreien Oliver Schmidt schon wieder wissen. Dabei hatte er doch erst im Juli gefragt, ob schon ein Planungsbüro beauftragt worden sei, nachdem sich die Bürgerversammlung im vergangenen Oktober für diese Umgestaltung ausgesprochen hatte. Seufzend konnte Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) nur erläutern, dass noch wichtige Hindernisse im Wege lägen. So etwa müsse die Rathausstraße, die eine Einbahnstraße ist, dann umgewandelt werden für Gegenverkehr. So was dauert. Eine Studie laufe.

Was ist denn nun mit der Isarbrücke für Radler? Das fragte zum wiederholten Male die Grünen-Gemeinderätin Ingrid Reinhart, die Gemeinde wollte doch eine Bedarfsplanung machen? Auch hier ein wichtiges Hindernis: "Da müssen Sie Herrn Dietz fragen, wenn er aus dem Urlaub wieder da ist." Der Hauptamtsleiter weiß offenbar mehr als der Rathauschef.

Gibt es in diesem Jahr noch eine Bürgerversammlung?, wollte Grünen-Rätin Susanne Kruse wissen, eine Frage, die am 29. September nicht verfrüht ist, wo die Bürgerversammlung doch normalerweise Mitte Oktober stattfindet. "Auf Teufel komm raus werd' ich's nicht machen", teilte Neusiedl mit, "ich fahr da auf Sicht." Schließlich bräuchte man ja für eine solche Versammlung ein Hygienekonzept, und so was, klar, das dauert. Mit seiner Geduld voll am Ende war der arme Bürgermeister schließlich, als Ingrid Reinhart schon wieder mit den Stühlen im Luitpoldweg anfing. Wo die denn jetzt wieder hingekommen seien? Das hatte sie doch schon vor der Sommerpause gefragt. Liebe Gemeinderäte, denkt euch doch mal neue Fragen aus.