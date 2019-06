26. Juni 2019, 22:24 Uhr Mitten in Grünwald Auf den Hund gekommen

Daheim sind alle Vierbeiner brave Gefährten. Doch auf der Eierwiese lassen sie schon mal die Sau raus

Von Claudia Wessel

Hunde sind eine ausgesprochen gesunde Gesellschaft für Menschen. Das haben zahlreiche Studien bewiesen. Wer zuhause von seinem Vierbeiner herzlich und ohne jeden bösen Hintergedanken begrüßt wird, erlebt ein nicht zu unterschätzendes Glücksgefühl. Man muss aber einen Hund nicht einmal besitzen, um von ihm zu profitieren. Auch der Besuch von Therapiehunden in

Alten- und Pflegeheimen ist mittlerweile ein anerkanntes Mittel, um depressive und kranke Menschen aufzuheitern. Eine Studie der University of British Columbia bewies 2018 gar, dass auch ein einziger Kontakt mit einem Hund schon Positives bewirkt, dass sich die Menschen "akzeptiert, geliebt und aufgemuntert" fühlten durch "die bedingungslose Wärme und Zuneigung der Tiere".

All das gilt jedoch mitunter nur solange, wie man mit seinem Hund alleine ist. Treffen mehrere davon etwa auf der Grünwalder Hundewiese an der Oberen Eierwiese zusammen, kann es auch unangenehm werden. Von unschönen Zwischenfällen zwischen Tier und Tier sowie zwischen Mensch und Tier hat Oliver Schmidt, Gemeinderat der Parteifreien, nicht nur gehört, er hatte auch selbst ein unangenehmes Zusammentreffen mit einem Vierbeiner.

Von der Gemeinde wollte er deshalb wissen, wie viele Kampfhunde in Grünwald gemeldet seien und wie viele Zwischenfälle es 2018 mit Hunden gegeben habe. Am Dienstagabend erhielt er im Gemeinderat die Antwort: Es gibt in Grünwald einen American Bulldog, vier Cane Corso und einen Rottweiler, Hunde der Kategorie zwei, die aber alle einen positiven Wesenstest bestanden haben und bei denen daher "die Eigenschaft Kampfhund nur vermutet" wird. Dreimal gerieten 2018 Hunde aneinander, einmal wurde ein Mensch an der Hand verletzt, einmal ein Jogger erschreckt. Also alles friedlich auf der Hundewiese? Oliver Schmidt ist anderer Meinung. "Es gibt eine hohe Dunkelziffer", sagt er. Aber wer möchte auch schon gerne seinen besten Freund anschwärzen? Wo er doch daheim immer soviel Wärme und Zuneigung gibt.