Hatschi, sagt der Kollege zur morgendlichen Begrüßung, zieht sich halb nackt aus, schließt alle Fenster und dreht wie im Fieberwahn die Heizung im Büro auf höchste Stufe. Es bleibt nicht aus, dass Kolleginnen und Kollegen darauf verschnupft reagieren und die Virenschleuder dorthin wünschen, wo Menschen mit glühenden Wangen hingehören: nach Hause ins Bett.

Deutscher Büroalltag an kalten Tagen wie diesen. Während der Sohnemann draußen bei eisiger Kälte für die Einhaltung der Klimaziele demonstriert, heizt der Vater der Natur sauber ein. Ein nachhaltiges Rezept gegen diese vielen Rotznasen gibt es leider nicht, und es hilft auch wenig, seinen Blick zurückzuwerfen in eine Zeit, da es noch keine Heizkörper gab, der Buchhalter deshalb an frostigen Tagen mit Mantel, Mütze und Schal an seinem Schreibtisch saß und seine kalten Finger warm schrieb.

Nun aber tut sich etwas in einigen CO₂-geschwängerten Amtsstuben, für Angestellte öffnet sich quasi ein Fenster zu klimaneutralen Dienstverrichtungen - und das Landratsamt geht mit gutem Beispiel voran: Am Freitag, 27. Dezember, einem Brückentag, hat die Behörde in München samt der Kfz-Zulassungsstelle in Neukeferloh ganztägig geschlossen. Nur wer unentbehrlich ist unter den mehr als 1100 Angestellten findet Einlass, und das sind wohl nur der Hausmeister und die Leute von der Feuerwehreinsatzzentrale. Vielleicht darf auch Landrat Christoph Göbel ausnahmsweise ins Büro, dann zum Beispiel, wenn es im Zusammenhang mit der Klima-Initiative des Landkreises Wichtiges zu tun gibt.

Der Grund für die Schließung des Landratsamtes ist jedenfalls ehrenwert: Zum einen sollen sich die Bediensteten über einen günstig gelegenen freien Tag freuen können, zum anderen müssen die verwaisten Büros nicht beheizt werden - eine Win-win-Situation für Mensch und Klima. Die Idee ist lobenswert und sie wirkt, hatschi, offenbar ansteckend. Infiziert davon sind bereits die Rathäuser in Ottobrunn und Neubiberg. Am Brückenfreitag stehen auch darin die Heizungen auf null.