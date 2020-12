Glosse von Iris Hilberth

Wenn Menschen nachts nicht schlafen können, kommen sie auf die absurdesten Ideen. Aufstehen zum Beispiel. Es kann natürlich auch ganz praktisch sein, wenn dadurch bereits im Morgengrauen die ganze Wäsche gebügelt ist. Keine ganz schlechte Idee wäre auch, dass man die Steuererklärung macht. Wer Freunde hat, die in einer anderen Zeitzone leben, könnte auch die mal anrufen statt sich stundenlang im Bett hin und her zu wälzen. Ernährungsberater raten allerdings dringend davon ab, aus lauter Langeweile den Kühlschrank zu öffnen. Viele Schlaflose werden sicher einfach willkürlich im Internet herumsurfen, statt sich wirklich sinnvolle Erledigungen zu überlegen. Christoph Göbel zum Beispiel.

Um 2:26 Uhr, also am sehr frühen Dienstag, schreibt jener Christoph Göbel auf der Facebook-Seite der SZ-Landkreisredaktion offenbar belustigt über einen vier Wochen alten Text mit Bild vom CSU-Politiker: "lol" - ein Akronym für "Laughing Out Loud". So ein Spaßvogel, der Herr Landrat, ist der erste Gedanke und man wundert sich doch ein wenig über den Jargon. Normalerweise drückt sich unser Christoph Göbel immer sehr gewählt aus. Auch auf Facebook. Vielleicht sind die Hemden ja schon gebügelt. Der Grund für das weit nach Mitternacht gepostete laute Lachen des Christoph Göbel ist aber ein anderer: Das war gar nicht unser Christoph Göbel. Unter Schlaflosigkeit leidet hier dessen Namensvetter, ein langhaariger Heavy-Metal-Fan aus Gelsenkirchen, der mit "Hansa-Pils" aus Dortmund so richtig in Fahrt kommt, wie er auf seiner Seite verrät.

Sollte nun unser Landrat auch mal auf den Einfall kommen, im Netz nach Namensvettern zu suchen, wird er feststellen, dass er den Namen Christoph Göbel nicht gerade exklusiv in seinem Pass stehen hat. Es gibt da so einige, deren Eltern sich dachten: Klingt gut. So ist ein illustrer Kreis an Namensvettern entstanden. Mit und ohne Bart, mit und ohne Brille, mit langen und kurzen Frisuren, auch ohne Haare. Motorradfahrer, Auto-Liebhaber, Radsportler, Tänzer. Sogar ein Diakon ist dabei. Und ein Landrat. Lol.