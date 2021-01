Glosse von Bernhard Lohr

Kinder lieben die Fröttmaninger Heide mit ihren Wiesen, Büschen, Gräben, Hügeln und Senken, in denen sich da und dort kleine Wasserlöcher bilden. Wenn die dann zufrieren, kann man schauen, ob der Freund mutig genug ist, sich auf das dünne Eis über den Pfützen zu begeben. Und manchmal kommt der Sohn oder die Tochter mit nassen Füßen vom Spaziergang nach Hause. Die Frage, ob die Kinder beim Ausflug immer auf dem richtigen Weg waren und ob alle Auflagen eingehalten wurden, können gewissenhafte Eltern hinterher bei einem Studium der Regierungsverordnung samt ausführlichem Kartenmaterial klären. Hätten sie das vorher getan, wäre der Spaziergang bereits an der neuen Schautafel am Zugang zum Naturschutzgebiet zu Ende gewesen.

Wer etwa hinter dem Campus des FC Bayern München los geht zum coronakonformen Familienausflug, kommt an einer dieser Informationstafeln vorbei, auf denen erklärt wird, was überall zu beachten ist: In der gelben Zone darf man ganzjährig frei die Fläche betreten. Für die rosa Umweltbildungszone gilt das auch, sogar ohne Wegegebot, wie es heißt. In der blauen Heide-erleben-Zone ist zumindest von August bis Ende Februar ein freies Betreten erlaubt und in der grünen Schutzzone gilt der Grundsatz, dass man sich definitiv auf den Wegen zu bewegen hat. Der Respekt gebührt denen, die das nicht nur aus dem Augenwinkel registrieren, sondern verinnerlichen. Wer dann auch noch weiß, durch welche Fläche er gerade spaziert, und seine Kinder entsprechend lenkt, der hat ein Heide-Diplom verdient.

Das soll jetzt nicht heißen, dass der Schutz der Tiere und seltenen Pflanzenwelt in der Heide nicht aller Mühe und Umsicht der Spaziergänger wert wäre. Insbesondere richten sich die Vorgaben auch an Hundebesitzer, die ihre Hunde - von einigen erlaubten Ausnahmen abgesehen - an der kurzen Leine zu halten haben. Und dann sind da natürlich auch noch die Munitionsreste, die in den weiß-grau schraffierten Bereichen im Boden schlummern können. Wer die Brille dabei hat, kann die Karte auch nach diesen Gebieten absuchen, bevor er die Heide betritt. Andere Tretminen werden beruhigenderweise von mitdenkenden Hundebesitzern aufgesammelt und in rosa Tütchen verpackt - um säuberlich zugeknotet unter Büschen zu verschwinden.