Von Stefan Galler

Es war ein kurioses Bild und auch ein bisschen peinlich: Die Profifußballer von Juventus Turin bereiteten sich am Sonntagabend im heimischen Stadion intensiv auf die Partie gegen Neapel vor, auch ein paar Zuschauer und die Schiedsrichter waren da. Nur vom Gegner keine Spur, denn bei den Süditalienern waren zwei Spieler und ein Offizieller positiv auf Corona getestet worden, weshalb die Behörden eine Reise der Kicker untersagten - und der Verein hielt sich an diese Vorgaben. Das wussten auch Cristiano Ronaldo und seine Mitstreiter, dennoch taten alle in Turin so, als ob gleich gekickt würde. Und zwar einzig alleine, um den Schwarzen Peter an den SSC Neapel weiterzureichen und zu erwirken, dass das Spiel zu den eigenen Gunsten gewertet wird. Denn Absagen gibt es in der Serie A nur, wenn einem Klub weniger als 13 Profis zur Verfügung stehen. Jetzt sind alle beleidigt, vor allem die Neapolitaner, die sich im Recht fühlen, weil sie ihrer Meinung nach verantwortlich gehandelt haben.

Wie schön, dass man da in unseren Gefilden pragmatischer mit dem Virus umgeht. In Garching etwa haben sie am Samstagvormittag erfahren, dass sich einer ihrer Regionalligakicker nicht wohlfühlte, nachdem ausgerechnet sein bester Kumpel tags zuvor positiv getestet worden war. Weil man den Spieler in der Kürze der Zeit nicht testen konnte, blieb dem Klub nichts anderes übrig, als das für 14 Uhr angesetzte Spiel gegen den FC Memmingen kurzerhand abzusagen, schließlich hätte ja der ganze Kader infiziert sein können. Blöd für die Gäste, die bereits kurz vor München waren, als die Meldung aus Garching sie erreichte.

Also ging es die 130 Kilometer wieder zurück ins Allgäu, ohne den Wiesnbesuch, den die Memminger gewiss im Anschluss ans Spiel geplant hätten, wenn das Oktoberfest denn stattgefunden hätte. Eine klassische Lose-lose-Situation also für beide Mannschaften - zumal die armen Garchinger sowieso schon Tabellenletzter sind und jetzt auch noch zwei Nachholspiele an der Backe haben. Denn schon vor einer Woche war ihr Match in Aubstadt wegen eines Corona-Ausbruchs dort ausgefallen. Eine gute Nachricht gab es dann doch noch, als die Sportkameraden aus dem Allgäu längst wieder zu Hause waren: Der mutmaßliche Covid-Patient aus dem Team der Garchinger ist kerngesund.