Glosse Von Iris Hilberth

Nicht erst seit sich jemand die Mühe gemacht hat, Shinrin Yoku aus dem Japanischen ins Deutsche zu übersetzen, ergänzt der Wald die Yogamatte. Entspannung sucht der Mensch schon lange zwischen den Bäumen, auch bevor er wusste, dass er damit zu den Anhängern des Waldbadens gehört. Einfach mal große Pause machen, nicht reden müssen, umherstreifen, sich ins Moos plumpsen lassen und tief durchatmen, ohne mit einem Ohr darauf zu achten, ob das Smartphone irgendwelche Nachrichten aus einem der vielen Kanäle ausspuckt, die nächste Konferenz ankündigt oder gar jemand anruft. Nur der Wind, die Bäume, das Vogelgezwitscher. Ruhe.

Glücklich schätzen kann sich jeder, der so ein einsames Plätzchen zwischen Kiefernstämmen und Ameisenhaufen jenseits der großen Trampelpfade kennt. In der Corona-Krise ist man ja auch im Wald selten alleine, wo sollen die Leute auch sonst hin? Es müsste jedem Waldbader eigentlich klar sein, dass man dort sein Handy entweder ausschaltet oder es gar nicht erst mit hinnimmt. Wozu sollte man sonst die kleine Flucht in den Forst oder Park antreten?

Nun scheint es aber auch Anfänger zu geben, die gar nicht wissen, was sie dann so tun sollen, wenn sie sich erst mal an die dicke Buche gelehnt haben. Die sich vielleicht nicht so recht trauen, einfach mal tief durchzuatmen. Da ist es doch gut, dass es für alle Lebenslagen zertifizierte Leute gibt. Nur tut sich da in der Pandemie gleich das nächste Problem auf: Mit denen gemeinsam darf man zurzeit gar nicht in den Wald. Der findige Heideflächenverein bietet daher Waldbaden jetzt online an. "Die Teilnehmer verbinden sich mit der Referentin über Zoom und im Anschluss mit den Elementen der Natur", schreibt er. Alles was man braucht, sind eine große Sitzunterlage, ein mobiles Endgerät mit Akkuleistung für 2,5 Stunden, gegebenenfalls ein mobiles Ladegerät, also eine Powerbank und eine stabile Internetverbindung. Also doch ein Handy. Ach ja, und den Wald natürlich. Da stellte sich nun die Frage: Haben Buchen eigentlich einen USB-Anschluss oder braucht man ein HDMI-Kabel?