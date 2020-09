Kolumne von Bernhard Lohr

Es ist schwer zu sagen, wie sich Caesar oder Martin Luther King am Mittwochabend im Brunnthaler Gemeinderat geschlagen hätten. Es wäre sicher manchem großspurig vorgekommen, wenn einer in Feldherrn-Manier aufgestanden wäre und seinen Redebeitrag mit "Veni, vidi, vici" eröffnet hätte. Auch hätte es komisch gewirkt, "I have a dream" vorauszuschicken, um dann den Antrag zu begründen, eine Untersuchung zu Fernwärmenetzen in der Gemeinde in Auftrag zu geben. Dennoch sind viele große Redner nicht zu Unrecht Vorbild für alle, die etwas erreichen wollen.

Jetzt muss nicht gleich jeder Bürgermeister oder Gemeinderat einen der Rhetorikkurs belegen. Mancher kriegt eine erfolgreiche Karriere als Kommunalpolitiker hin, indem er sauber vom Blatt liest. Aber in Brunnthal hat sich mal wieder gezeigt, dass es im Gemeinderat nicht unbedingt hilft, bereits vor einer Entscheidung zum Lamento anzusetzen. Ein bisserl Überzeugungskraft und Optimismus dürfen schon sein.

Auch wenn die Grünen mittlerweile vor Selbstbewusstsein strotzen und in vielen Gremien entsprechend auftreten, ist das in einer ländlich geprägten Gemeinde wie Brunnthal längst nicht selbstverständlich. Hilde Miner hat für die Grünen als Solistin in der Vergangenheit gegen eine schwarze Übermacht oft Steherqualitäten bewiesen. Doch am Mittwoch wirkte sie nach dem ersten Widerspruch gleich so angegriffen, dass sie wiederholt verzweifelt das Wort ergriff und klagte, die Gemeinde werde die "paar Kröten" für die von den Grünen beantragte Untersuchung doch noch übrig haben.

Dabei merkte sie nicht, dass sich der Wind längst gedreht hatte. Und in Michael Lechner hat sie einen frisch argumentierenden jungen Grünen an der Seite. Der Antrag ging einstimmig durch. Bürgermeister Stefan Kern von der CSU schickte "Hilde" am Ende aufmunternde Worte hinterher. Es sei doch niemand gegen das Anliegen gewesen. Gewinnen will eben erst gelernt sein. Um bei Martin Luther King zu bleiben: Manche Grünen-Träume werden auch in Brunnthal wahr.