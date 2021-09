Kolumne von Martin Mühlfenzl

Was hätte der Ochsensepp für eine Freude mit diesem Plakat gehabt. Josef Müller, Sohn eines Bauern und Gründer der CSU sowie ihr erster Vorsitzender, erwarb sich ja schon in jungen Jahren diesen so denkwürdigen Beinamen, als er sich in den Ferien als Fuhrknecht etwas dazu verdiente. Der Ochsensepp blieb Müller sein Leben lang, obwohl er nach dem Krieg das Abitur nachholte und es nach einem Studium der Juristerei sogar zum Doktor der Staatswissenschaften ("Dr. oec. publ.") brachte.

Besagtes Plakat, das ganz im Sinne des Ochsensepps gewesen wäre, steht im Ayinger Ortsteil Göggenhofen an der Rosenheimer Straße. Zwei große Kulleraugen blicken einen von diesem Plakat aus direkt an, die Ohren sind wachsam aufgestellt, das Grün ist so satt und der Himmel so blau, wie es nur in Bayern möglich sein kann. Und direkt unterhalb des Rindvieh-Flotzmauls prangt der Schriftzug: "Gut für Bayern. Heimat bewahren. Bauern stärken." Das kann nur die CSU. Also Klischees derart plakativ vor sich hertragen und an Straßenrändern im ländlichen Raum positionieren. Wie würde sich so ein Schild etwa vor dem Ballhausforum in Unterschleißheim machen? Oder an der Medienallee in Unterföhring? Der Airbus-Zentrale in Ottobrunn? Auf dem Dorf aber, kurz vor dem Übergang ins Voralpenland, wollen die Christsozialen offenbar noch mit einem Idyll punkten, das es so eigentlich gar nicht mehr im Landkreis München gibt.

Mal schauen, wie der Wähler diese demonstrative Solidarisierung mit den Landwirten bei der Wahl in nicht mehr ganz zwei Wochen goutieren wird. Gerade in einem Landstrich, in dem sich vor nicht allzu langer Zeit der Ayinger Ortsverein der Sozialdemokraten aufgelöst hat. Aber Aying ist halt auch keine sichere Bank mehr für die CSU; zwar stellt sie seit vergangenem Jahr hier wieder den Bürgermeister, aber im Gemeinderat ist sie weit von Ergebnissen früherer Zeiten entfernt. Der Kuh auf dem Plakat wird's wurscht sein, was da in zwei Wochen passiert. Wenn nur die Wiesen so saftig und der Himmel so blau bleiben.