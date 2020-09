Mitten in Aying

Kolumne von Wolfgang Krause

Der Sohn hat in München den Führerschein gemacht und darf nun zum ersten Mal mit dem Auto der Eltern fahren. Und weil man als umweltbewusste Familie nicht völlig sinnlos durch die Stadt kurven will, verbindet man diese Premiere mit einem abendlichen Ausflug samt Einkehr in Aying. Nachdem die enge und steile Tiefgaragenausfahrt erst einmal gemeistert ist, geht es auch ganz reibungslos über den Mittleren Ring und die Autobahn bis nach Hofolding.

Dann aber wird dem Vater auf dem Beifahrersitz doch ein bisschen bang. Denn jetzt kommt die gefährliche Kreuzung, die er selbst von eigenen Fahrten noch ungut in Erinnerung hat und die im Volksmund nur Todeskreuzung heißt. Der Sohn lässt sich von dem bösen Wort nicht aus der Ruhe bringen, ist dann aber doch sichtlich beeindruckt. Ein Blinklicht. Vor allem aber: ein Stoppschild! "Da bin ich in der Fahrstunde extra nach Gräfelfing gefahren", erzählt er. Und dann gleich noch ein Bahnübergang, an dem die Schranken geschlossen sind. "Das hatte ich noch nie."

Beim Rückweg sind die Schranken geöffnet und die Ayinger Todeskreuzung hat auch für den Vater ihren Schrecken verloren. Das liegt allerdings womöglich weniger an der sicheren Fahrweise des Sohnes, sondern an den zwei Bier, die er zum Essen getrunken hat - der Vater natürlich, der Sohn ist ja jetzt der Chauffeur.