Wenigstens beim Bierbrauen sind die Deutschen noch Weltmeister: Beim Europeen Beer Star in Gräfelfing gingen 78 Medaillen an hiesige Brauer, eine goldene nach Aying

Die Zeiten, als Deutschland in allen möglichen Bereichen die Bestenlisten anführte, sind bekanntlich weitgehend vorbei. Dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 folgte vier Jahre später das klägliche Aus in der Vorrunde inklusive Niederlage gegen Südkorea, einem Entwicklungsland der Balltreterbranche. Bei Olympia in Rio holten deutsche Athleten gerade mal 42 Medaillen, das ist knapp ein Drittel der Plaketten, die sich US-Amerikaner umhängen ließen (121). Ach, was war das doch für ein Fest, als das kurz zuvor wiedervereinigte Team 1992 mit 82 Mal Edelmetall aus Barcelona heimkehrte. Da fragte dann auch keiner mehr, wie sich vor allem die vormaligen Ostathleten auf die Spiele vorbereitet hatten.

Die Autoexporte gehen seit Jahren ebenfalls zurück, überhaupt kann vom Exportweltmeister Deutschland keine Rede mehr sein. Ebenso wenig wie von einem deutschen Formel-1-Weltmeister, was nur zum Teil am zunehmend ungeduldigen Sebastian Vettel liegt, der zuletzt 2013 triumphiert hat (danach holte noch der mittlerweile zurückgetretene Nico Rosberg den Titel). Aber Vettel scheint von der italienischen Fabrik ja auch ständig Montagsautos hingestellt zu bekommen. Noch nicht mal beim Eurovision Song Contest geht seit Lenas Sieg 2010 noch irgendetwas: Meist fanden sich deutsche Interpreten in den letzten Jahren mit schaurigem Gedüdel auf den Abstiegsplätzen wieder.

Wenigstens eine Domäne gibt es aber, da bleibt deutsches Know-how weiterhin gefragt: Im Bierbrauen macht uns weltweit auch weiterhin keiner was vor, beim bedeutendsten Wettbewerb privater Brauereien, dem in Gräfelfing ausgetragenen "European Beer Star", heimsten die hiesigen Biermacher in den insgesamt ausgelobten 67 Kategorien satte 78 Medaillen ein, davon 25 goldene - und das ganz ohne Doping. Und eine wanderte sogar in den Landkreis München: Die Privatbrauerei Aying holte sich den Titel in der Kategorie "Hefeweizen, bernsteinfarben". Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, die Ayinger exportieren ihre Biere in die ganze Welt, man findet sie sogar in Craft-Bier-Shops in Südkorea. Das als kleiner Trost für deutsche Fußballfans.