Glosse von Michael Morosow

Kriecher und Schleimer haben einen ähnlich schlechten Ruf wie Lügner und Angeber. Sie sind Kreaturen ohne Rückgrat und Geradlinigkeit, sie winden sich und taugen nichts, und trotzdem ernährt sie der Herr. Anders verhält es sich bei Regenwürmern. Sie hätten keine Chance auf einen Podestplatz bei einem Schönheitswettbewerb der Tiere, aber bei Landwirten und Gärtnern kommen sie im Beliebtheitsranking gleich hinter Frau und Kindern. Ein Leben ohne Wurm, das wissen sie, wäre kein Leben. Er ist unverzichtbar für einen fruchtbaren Boden. Am Montag endlich ist bayerischen Regenwürmern für ihr stetes Werkeln unter Tage von offizieller Seite Anerkennung ausgesprochen worden. Die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) hat den Tag des Regenwurms zum Anlass genommen, "diese fleißigen Helden in das Rampenlicht zu stellen", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Wie man sich das wohl vorstellen kann?

Licht aus, Spot an: Auf der Bühne rekelt sich lasziv der Womanizer im Untertagereich, ein nackter Tauwurm namens Lumbricus terrestris, der die Ehrung stellvertretend für die 48 anderen unter Deutschland kriechenden Regenwürmer entgegennimmt und deren Einverständnis voraussetzen kann. Der Tauwurm ist mit einer Länge von bis zu 25 Zentimetern die Anakonda unter den Regenwürmern und kann zehn Gramm auf die Waage bringen. Die Mädels müssen dem Muskelprotz in Scharen nachkriechen, jedenfalls hat laut LfL das Vorkommen der leistungsstärksten Regenwurmart in Ackerböden in den vergangenen 35 Jahren stark zugenommen. Der Tauwurm treibt es dabei nie am Tag, sondern kommt dazu nachts an die Oberfläche, wo er als Multitasker nebenbei fleißig Erntereste für die Vorratskammer sammelt.

Den Tag des Regenwurmes haben die Wurmzähler von der LfL auch dazu genutzt, mit einem Fehler aufzuräumen, der sich irgendwann mal eingeschlichen haben muss: "Rege sein, diese Tugend hat den Regenwürmern ihren Namen gegeben, nicht der Regen."