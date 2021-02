In der Trambahn nach Grünwald, in der S-Bahn nach Pullach, im Bus, im Supermarkt, überall im Landkreis bewegen sich Personen, an denen nichts weiter auffällig erscheint. Weder brechen sie plötzlich weinend zusammen noch bevölkern sie die Plätze vor den Rathäusern im Bettler-Outfit noch schreien Mütter auf der Straße unvermittelt ihre Kinder an. Man könnte meinen, die Corona-Krise gehe an den meisten spurlos vorüber.

Kriegt man aber zufällig das Buch "Die im Dunkeln sieht man nicht" (erschienen 2020 im Westend Verlag) in die Hand - eine Sammlung von Berichten aus dem Lockdown, in der 70 Menschen von ihrer Befindlichkeit berichten -, dann weiß man, dass viele Menschen verzweifelt sind. Da schreibt der Vater mit dem behinderten Sohn, den er in der Einrichtung monatelang nicht besuchen und auch nicht mit ihm telefonieren konnte, weil der Sohn nicht sprechen kann. Oder die Frau, die einen Asylbewerber persönlich betreut und das Chaos in der Unterkunft mitbekam, als dort Quarantäne verfügt wurde und sie ihm heimlich frisch gekochtes Essen ans Fenster lieferte, weil die Gemeinschaftsküchen nicht mehr benutzt werden durften - die Duschen aber übrigens schon.

Die Grünen im Kreistag machen nun auch auf die im Dunkeln aufmerksam. Nach einem Hilferuf des Caritasverbandes München Freising fordern sie einen Sonderfonds von 500 000 Euro für Menschen, die sich durch die Corona-Krise verschulden mussten sowie einen zusätzlichen Mitarbeiter in der Schuldnerberatung. Denn die Anzahl der Personen, die dort Hilfe suchen, steigt derzeit so, dass die Caritas diese kaum noch bewältigen kann. Dabei sind auch viele Menschen aus der Mittelschicht: Solo-Selbstständige, Künstler und viele mehr, deren Arbeit, Einkünfte, Lebensziele zerbrochen oder in weite Ferne gerückt sind. Dass deren Probleme nicht nur finanzieller Art sind, bemerken auch soziale Einrichtungen. Die Alzheimergesellschaft etwa beklagt schlimme Folgen für die Dementen. Auch Psychiatrien haben Zulauf. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Gerne auch beim eigenen Nachbarn.