Kommt nach der Zukunft noch was? Eine andere Zukunft? Ein Pluszeichen bedeutet nicht immer einen Mehrwert. So wie beim Label "Zukunft+" des Landkreises

Glosse von Lars Brunckhorst

Das Pluszeichen war ursprünglich nur ein Rechenzeichen. 1+1=2 - das lernt jeder in der ersten Klasse. Irgendwann jedoch wurde das wehrlose kleine Kreuz zum Attribut für eine vorausgehende Zahl, und zwar nicht nur in der Schule, wenn man mit einer 4+ die Drei leider knapp verfehlt hatte, sondern zum Beispiel auch in Wendungen wie Generation 60+, oder - noch schlimmer - im Kompositum zwischen eine Zahl und ein Wort gestopft wie in 50+-Treff.

Es wurde keineswegs besser, als Gutmeinende glaubten, sich des armen, einsamen Pluszeichens erbarmen zu müssen und ihm, damit es nicht so alleine blieb, weitere anhängten. Seither gibt es nicht nur Kühlgefrierschrankkombinationen und Geschirrspüler mit der Kennzeichnung A+++, sondern auch Fernseher, Staubsauger und sogar Wäschetrockner mit entsprechendem Energielabel. Zwischenfrage an dieser Stelle: Welche Auszeichnung müsste dann wohl eine Wäscheleine an der frischen Luft bekommen? Egal. Ratingagenturen bewerten Banken und sogar ganze Länder ebenfalls mit Triple-A oder A++, und wer ein A- bekommt, kann fast schon so einpacken wie bei einem CCC.

Im Landkreis München gibt es seit fünf Jahren die 29++. Das ist weder ein Öko-Label noch eine Note für Kreditwürdigkeit, die eigentümliche Zahl steht auch nicht für etwaige Großmachtgelüste von Landrat Göbel, dem Landkreis zu dessen 29 Städten und Gemeinden weitere Kommunen aus den Nachbarlandkreisen einzuverleiben. Es soll vielmehr die griffige Kurzfassung für die Energievision sein, den Landkreis klimafreundlich zu machen. Die Botschaft dahinter: Bis zum Triple-A beziehungsweise dem dritten Plus müssen erst noch die Ziele des Pariser Weltklimavertrags erfüllt sein.

So weit, so bemüht. Doch nun kommt auch noch die Aktion "Zukunft+" dazu. Womit sich die Frage stellt: Zukunft plus was? Etwa Zukunft plus Angst? Oder Zukunft plus Musik? Oder ist es wie mit der 4+ in Mathe und Latein? Nicht befriedigend und schon gar nicht gut, aber irgendwie ausreichend? Oder soll mit der Aktion, die der "Bewusstseinsbildung" und "Mobilisierung der Öffentlichkeit" dienen soll, nur ausgedrückt werden, dass nach der Zukunft immer noch mehr kommt, also noch eine Zukunft, wie auch immer die aussehen mag? Und wäre, um diese zu erleben, nicht viel eher ein großes Minus nötig - beim CO₂, beim Autofahren und beim Fliegen?