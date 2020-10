Versammlung aus früheren Zeiten: Ein Gedränge rund um den Bürgermeister wie hier in Ismaning ist in diesem Corona-Herbst ausgeschlossen.

Auch in diesem Jahr müssen die Rathauschefs den Bewohnern ihrer Kommunen in Bürgerversammlungen Rede und Antwort stehen. Dafür gibt es aufwendige Hygienekonzepte.

Von Irmengard Gnau

Die Corona-Pandemie hat alle Veranstaltungen der vergangenen Monate gehörig durcheinander gebracht, teils neue Standards gesetzt. Während Kulturveranstaltungen vielfach gänzlich ausfallen mussten, stehen die Kommunen nun vor der Herausforderung, eine gute Lösung zu finden, damit sie ihre gesetzlich festgelegte Aufgabe erfüllen können: Einmal im Jahr, so schreibt es die Bayerische Gemeindeordnung vor, müssen die Bürger Gelegenheit haben, sich live bei den Ortsvorstehern über das aktuelle Geschehen informieren und ihre Fragen einbringen zu können. Wie aber funktioniert eine Bürgerversammlung in Zeiten von Corona?

Die Gemeinde Grasbrunn macht an diesem Donnerstag den Anfang. Für 19.30 Uhr lädt Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) ins Bürgerhaus Neukeferloh ein. Der große Saal werde so bestuhlt, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden, erklärt Hauptamtsleiterin Nicole Jung. Maximal 59 Bürger können an diesem Abend teilnehmen; wer zuerst kommt, erhält Einlass.

Alle Teilnehmer müssen sich - wie bei einem Restaurantbesuch - mit Namen und Telefonnummer in Listen eintragen, außerdem besteht Maskenpflicht. Die sonst üblichen Informationsstände der gemeindlichen Einrichtungen fallen den Hygienevorsichtsmaßnahmen zum Opfer, auch eine Bewirtung wird es heuer nicht geben.

Trotz dieser einschränkenden Umstände sei es sehr wichtig, dass die Bürgerversammlungen auch heuer stattfinden, betont Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU). "Der Kontakt mit den Bürgern ist auch für mich wichtig, um Rückschau zu halten, außerdem stößt die Versammlung oft Diskussionen an", sagt er. Auch im Ottobrunner Rathaus hat man sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht, wie die Veranstaltung am Donnerstag, 15. Oktober, von 19.30 Uhr an, ablaufen kann.

Glücklicherweise verfügt die Gemeinde mit dem Festsaal des Wolf-Ferrari-Hauses über eine große Räumlichkeit. Horst Frank, der Leiter des Kulturzentrums, hat ein eigenes Bestuhlungskonzept für die Bürgerversammlung aufgestellt; im Parkett werden 60 Tische mit je ein oder zwei Stühlen aufgestellt, zudem können auf den Rängen weitere Gäste Platz finden. So können bis zu etwa 140 Personen der Versammlung beiwohnen - vorausgesetzt, die Corona-Regeln lassen dies dann zu. Auch Fragen können die Bürger wie gewohnt direkt vorbringen; allerdings wird das Mikrofon nach jedem Redebeitrag desinfiziert werden.

Viel Platz in der Volleyball-Halle

Das ist auch in Unterhaching geplant. Dort versammeln sich die Bürger am 28. Oktober, dieses Jahr in der Mehrfachsporthalle am Utzweg. Die Halle wird sonst vor allem für Volleyball genutzt und verfügt über ausfahrbare Tribünen, sie sei damit gut geeignet, sagt Rathaussprecher Simon Hötzl. "Wir sehen dem Termin mit großer Gelassenheit entgegen", betont er.

Die Gemeinde plane nach den derzeit geltenden Regeln des Infektionsschutzes, demnach dürfen aktuell maximal 100 Personen an einer öffentlichen Veranstaltung in geschlossenen Räumen teilnehmen. Falls es die Infektionslage bis Ende des Monats erlaube, werde man aber auch flexibel reagieren und im Zweifel mehr Bürger einlassen können.

Alle drei Kommunen gehen nach den Besucherzahlen der vergangenen Jahre aber davon aus, dass ihre Plätze ausreichen werden. In Ottobrunn haben die Bürger zudem die Möglichkeit, Bürgermeister Loderers Bericht über das vergangene Jahr über die Gemeindehomepage im Livestream zu verfolgen. Unterhaching stellt alle Vorträge als Powerpointdateien online. In Grasbrunn kann man sich eine Videoaufzeichnung der Versammlung ansehen.

Ob es 2021 wieder eine normale Versammlung geben wird, mag derzeit noch niemand zu sagen. Horst Frank, Leiter des Wolf-Ferrari-Hauses, jedenfalls wird das Hygienekonzept für den Festsaal lieber einmal aufbewahren.